Коронавирус
В Комрате открыта лаборатория по выявлению COVID, но штамм в ней не назовут
© Sputnik / Maxim TopalКовид-лаборатории в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Специализированная лаборатория, где не только проводят тестирование на коронавирус, но и оперативно выдают результаты анализов, начала работать в гагаузской столице.
КОМРАТ, 17 дек - Sputnik, Максим Топал. Биоматериалы, которые медики из Гагаузии получают у людей с подозрением на коронавирус, теперь будут обрабатываться на месте, что значительно сократит время ожидания результатов тестирования. Ремонт помещения и оборудование для специализированного учреждения обошлись в 20 миллионов леев.
© Sputnik / Maxim TopalКовид-лаборатории в Комрате
Ковид-лаборатории в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
В течение нынешней недели ковид-лаборатория работает в тестовом режиме. На этом этапе специалисты в Комрате могут за один раз обработать около 90 тестов, но лаборатория рассчитана на вдвое большее количество.
"Вся работа вычитывается здесь. Полтора часа - и у нас есть результат. Сюда мы загружаем 96 проб за раз – 94 пробы и два контроля. Чтобы проверить качество работы, каждый раз мы делаем и контрольные тесты. Пробы и медперсонал максимально защищены", - сказала врач-микробиолог Мария Чебан.
Число заболевших в автономии в последнее время снижается, но специалисты не исключают появления новой волны коронавируса. Пока в лабораторию ежедневно поступает около 10 проб, которые подвергаются высокоэффективному ПЦР- тестированию.
© Sputnik / Maxim TopalКовид-лаборатории в Комрате
Ковид-лаборатории в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Стоимость ПЦР-теста на вирус COVID-19 в государственной лаборатории составляет 300 леев. Результаты будут известны спустя пять часов после тестирования, говорит директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста.
© Sputnik / Maxim TopalКовид-лаборатории в Комрате
Ковид-лаборатории в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Правда, каким именно штаммом ковида заразился человек, здесь не скажут. В комратской лаборатории выявляют только сам факт наличия коронавируса в организме человека. Единственная в Молдове лаборатория, где проводят такого рода исследования, находится в Кишиневе.
© Sputnik / Maxim TopalКовид-лаборатории в Комрате
Ковид-лаборатории в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
"При получении результатов данные о вашем обследовании заносятся в единую информационную систему. После внесения доктором в систему они доступны всем, включая Таможенную службу и другие ведомства. Так можно быстро проверить, действительно вы обследовались или нет. Что касается уточнения штамма коронавируса, циркулирующего в Молдове, пробы мы отбираем у приехавших из-за границы и тяжелых больных. Эти данные передаются в Кишинев, в нашу головную лабораторию", - отметил Иван Хаста.
В первое время в новой лаборатории будут проводить только тестирование на коронавирус. Но уже с начала следующего года современное оборудование будет использоваться и для диагностики различных типов гриппа.