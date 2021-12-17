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В Комрате открыта лаборатория по выявлению COVID, но штамм в ней не назовут
В Комрате открыта лаборатория по выявлению COVID, но штамм в ней не назовут
Специализированная лаборатория, где не только проводят тестирование на коронавирус, но и оперативно выдают результаты анализов, начала работать в гагаузской столице.
2021-12-17T17:28+0200
2021-12-17T17:28+0200
коронавирус
в молдове
гагаузия
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КОМРАТ, 17 дек - Sputnik, Максим Топал. Биоматериалы, которые медики из Гагаузии получают у людей с подозрением на коронавирус, теперь будут обрабатываться на месте, что значительно сократит время ожидания результатов тестирования. Ремонт помещения и оборудование для специализированного учреждения обошлись в 20 миллионов леев.В течение нынешней недели ковид-лаборатория работает в тестовом режиме. На этом этапе специалисты в Комрате могут за один раз обработать около 90 тестов, но лаборатория рассчитана на вдвое большее количество.Число заболевших в автономии в последнее время снижается, но специалисты не исключают появления новой волны коронавируса. Пока в лабораторию ежедневно поступает около 10 проб, которые подвергаются высокоэффективному ПЦР- тестированию.Стоимость ПЦР-теста на вирус COVID-19 в государственной лаборатории составляет 300 леев. Результаты будут известны спустя пять часов после тестирования, говорит директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста.Правда, каким именно штаммом ковида заразился человек, здесь не скажут. В комратской лаборатории выявляют только сам факт наличия коронавируса в организме человека. Единственная в Молдове лаборатория, где проводят такого рода исследования, находится в Кишиневе."При получении результатов данные о вашем обследовании заносятся в единую информационную систему. После внесения доктором в систему они доступны всем, включая Таможенную службу и другие ведомства. Так можно быстро проверить, действительно вы обследовались или нет. Что касается уточнения штамма коронавируса, циркулирующего в Молдове, пробы мы отбираем у приехавших из-за границы и тяжелых больных. Эти данные передаются в Кишинев, в нашу головную лабораторию", - отметил Иван Хаста.В первое время в новой лаборатории будут проводить только тестирование на коронавирус. Но уже с начала следующего года современное оборудование будет использоваться и для диагностики различных типов гриппа.
https://ru.sputnik.md/20211209/gagauzia-koronavirusa-bolee-40-detey-47090881.html
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в молдове, гагаузия

В Комрате открыта лаборатория по выявлению COVID, но штамм в ней не назовут

17:28 17.12.2021
© Sputnik / Maxim TopalКовид-лаборатории в Комрате
Ковид-лаборатории в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Maxim Topal
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Специализированная лаборатория, где не только проводят тестирование на коронавирус, но и оперативно выдают результаты анализов, начала работать в гагаузской столице.
КОМРАТ, 17 дек - Sputnik, Максим Топал. Биоматериалы, которые медики из Гагаузии получают у людей с подозрением на коронавирус, теперь будут обрабатываться на месте, что значительно сократит время ожидания результатов тестирования. Ремонт помещения и оборудование для специализированного учреждения обошлись в 20 миллионов леев.
© Sputnik / Maxim TopalКовид-лаборатории в Комрате
Ковид-лаборатории в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
Ковид-лаборатории в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
В течение нынешней недели ковид-лаборатория работает в тестовом режиме. На этом этапе специалисты в Комрате могут за один раз обработать около 90 тестов, но лаборатория рассчитана на вдвое большее количество.

"Вся работа вычитывается здесь. Полтора часа - и у нас есть результат. Сюда мы загружаем 96 проб за раз – 94 пробы и два контроля. Чтобы проверить качество работы, каждый раз мы делаем и контрольные тесты. Пробы и медперсонал максимально защищены", - сказала врач-микробиолог Мария Чебан.

Число заболевших в автономии в последнее время снижается, но специалисты не исключают появления новой волны коронавируса. Пока в лабораторию ежедневно поступает около 10 проб, которые подвергаются высокоэффективному ПЦР- тестированию.
© Sputnik / Maxim TopalКовид-лаборатории в Комрате
Ковид-лаборатории в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
Ковид-лаборатории в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Стоимость ПЦР-теста на вирус COVID-19 в государственной лаборатории составляет 300 леев. Результаты будут известны спустя пять часов после тестирования, говорит директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста.
© Sputnik / Maxim TopalКовид-лаборатории в Комрате
Ковид-лаборатории в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
Ковид-лаборатории в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Правда, каким именно штаммом ковида заразился человек, здесь не скажут. В комратской лаборатории выявляют только сам факт наличия коронавируса в организме человека. Единственная в Молдове лаборатория, где проводят такого рода исследования, находится в Кишиневе.
© Sputnik / Maxim TopalКовид-лаборатории в Комрате
Ковид-лаборатории в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
Ковид-лаборатории в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
"При получении результатов данные о вашем обследовании заносятся в единую информационную систему. После внесения доктором в систему они доступны всем, включая Таможенную службу и другие ведомства. Так можно быстро проверить, действительно вы обследовались или нет. Что касается уточнения штамма коронавируса, циркулирующего в Молдове, пробы мы отбираем у приехавших из-за границы и тяжелых больных. Эти данные передаются в Кишинев, в нашу головную лабораторию", - отметил Иван Хаста.
В первое время в новой лаборатории будут проводить только тестирование на коронавирус. Но уже с начала следующего года современное оборудование будет использоваться и для диагностики различных типов гриппа.
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