https://ru.sputnik.md/20211217/mid-rossia-proekt-dogovor-ssha-nato-garantiy-bezopasnosti-47313740.html

МИД России представил проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

МИД России представил проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

МИД России представил проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

2021-12-17T14:35+0200

2021-12-17T14:35+0200

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Россия распространила среди стран-членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности РФ и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности опубликовал в пятницу МИД РФ на своем официальном портале.Основные положения первого документа:—исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;—не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;—отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;—не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;—не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;—подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;—дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;—создать горячие линии для экстренных контактов.Документ составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств.Основные положения второго документа:—не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;—воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;—воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;—не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;—не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;—не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;—США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран;—США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.Соглашение составлено на русском и английском языках и вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.

https://ru.sputnik.md/20211216/nato-pravo-ukrainy-vstuplenie-alyans-47280042.html

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