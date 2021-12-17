https://ru.sputnik.md/20211217/mid-rossia-proekt-dogovor-ssha-nato-garantiy-bezopasnosti-47313740.html
МИД России представил проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
МИД России представил проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
МИД России представил проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
2021-12-17T14:35+0200
2021-12-17T14:35+0200
2021-12-17T14:35+0200
россия
россия
нато
сша
безопасность
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47123250_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_6dab65c404b6cd63f236cbeb26cb79a8.jpg
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Россия распространила среди стран-членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности РФ и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности опубликовал в пятницу МИД РФ на своем официальном портале.Основные положения первого документа:—исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;—не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;—отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;—не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;—не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;—подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;—дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;—создать горячие линии для экстренных контактов.Документ составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств.Основные положения второго документа:—не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;—воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;—воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;—не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;—не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;—не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;—США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран;—США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.Соглашение составлено на русском и английском языках и вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.
https://ru.sputnik.md/20211216/nato-pravo-ukrainy-vstuplenie-alyans-47280042.html
россия
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47123250_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_89f166b28973c9b53b80e2e6e89e4d84.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, нато, сша, безопасность, мид рф
МИД России представил проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
Проекты опубликовал МИД РФ на своем официальном сайте.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik.
Россия распространила среди стран-членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности РФ и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости
.
Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности опубликовал в пятницу МИД РФ на своем официальном портале.
Основные положения первого документа:
—исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;
—не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;
—отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
—не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;
—не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;
—подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
—дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;
—создать горячие линии для экстренных контактов.
Документ составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств.
Основные положения второго документа:
—не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;
—воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
—воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
—не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
—не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
—не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
—США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран;
—США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Соглашение составлено на русском и английском языках и вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.