https://ru.sputnik.md/20211217/midrossiya-chitaet-aktualnym-provedenie-sammita-oches-47328599.html

МИД: Россия читает актуальным проведение саммита ОЧЭС

МИД: Россия читает актуальным проведение саммита ОЧЭС

В июне будущего года ОЧЭС будет отмечать три десятилетия с момента своего создания.

2021-12-17T23:35+0200

2021-12-17T23:35+0200

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Москва считает актуальным проведение саммита глав государств и правительств Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.Замглавы МИД уточнил, что 25 июня 2022 года ОЧЭС отметит тридцатилетний юбилей.Текст выступления размещен на официальном сайте МИД.Александр Панкин подчеркнул, что Россия намерена продолжать реализацию крупных инфраструктурных проектов в Черноморском регионе, таких как "Турецкий поток" и "Южный поток", объекты атомной генерации, транспортно-логистические комплексы.Российский дипломат также выразил сожаление, что позитивные тенденции в вопросах развития региона по-прежнему наталкиваются на политизацию рабочих процессов и экспертного диалога в ЧЭС отдельными странами-членами, провокационным поведением ряда внерегиональных игроков, заряженных на нагнетание конфронтации и напряженности, подчинение Черноморского региона своим интересам."Рассчитываем на то, что эта бесперспективная линия будет постепенно сходить на нет, уступая место здравым и конструктивным подходам", - отметил Панкин.В начале 2022 года председательство в ОЧЭС перейдет к Молдове. Глава внешнеполитического ведомства страны Нику Попеску заявил, что в период председательства Молдовы особое внимание, в числе прочего, будет уделено сотрудничеству в области цифровой модернизации в государствах-членах организации.Членами Организации черноморского экономического сотрудничества являются 13 государств: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Республика Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина и Северная Македония.

https://ru.sputnik.md/20211217/v-nachale-2022-goda-oches-vozglavit-moldova-47319487.html

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