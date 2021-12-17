https://ru.sputnik.md/20211217/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47326675.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-17T19:00+0200

2021-12-17T19:00+0200

2021-12-17T19:19+0200

статистика

заболевшие

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 440 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции: 2 - из Украины, по одному - из России и Белоруссии.За минувшие сутки проведено 7133 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 371 850.У работников системы здравоохранения выявлено три случая инфицирования: два - у медсестер и один - у сотрудника вспомогательного персонала.Госпитализированы 1025 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 161 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 35).В то же время за сутки выздоровели 323 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 356 929.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, из них пятеро - из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент - 9466.

https://ru.sputnik.md/20211217/putin-rossiya-besplatno-sputnik-layt-strani-47314693.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

статистика, заболевшие, в молдове