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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-17T19:00+0200
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статистика
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в молдове
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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 440 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции: 2 - из Украины, по одному - из России и Белоруссии.За минувшие сутки проведено 7133 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 371 850.У работников системы здравоохранения выявлено три случая инфицирования: два - у медсестер и один - у сотрудника вспомогательного персонала.Госпитализированы 1025 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 161 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 35).В то же время за сутки выздоровели 323 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 356 929.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, из них пятеро - из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент - 9466.
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статистика, заболевшие, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:00 17.12.2021 (обновлено: 19:19 17.12.2021)
© AFP 2021 / NEIL HALLМедсестра ухаживает за пациентами в больнице
Медсестра ухаживает за пациентами в больнице - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / NEIL HALL
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 440 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции: 2 - из Украины, по одному - из России и Белоруссии.
За минувшие сутки проведено 7133 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 371 850.
У работников системы здравоохранения выявлено три случая инфицирования: два - у медсестер и один - у сотрудника вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1025 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 161 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 35).
В то же время за сутки выздоровели 323 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 356 929.
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Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, из них пятеро - из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент - 9466.
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