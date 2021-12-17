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"Пшик" вместо интеграции: почему Молдову и PAS в ЕС никто не ждет
"Пшик" вместо интеграции: почему Молдову и PAS в ЕС никто не ждет
Эксперты анализируют евроинтеграционные обещания представителей власти и называют причины массового отъезда граждан из Молдовы
2021-12-17T08:30+0200
2021-12-17T08:30+0200
2021-12-17T08:53+0200
радио
евроинтеграция
молдова
ассоциация с ес
власть
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Представители молдавской власти не раз заявляли о своей неукоснительной приверженности курсу евроинтеграции, под такими лозунгами они, собственно, и пришли к управлению страной.Однако видимых и ощутимых реформ пока не видно, а есть лишь оптимистические возгласы. В этой ситуации можно вспомнить ироническое высказывание из романа Ильфа и Петрова, произнесенное устами литературного персонажа Остапа Бендера: "Заграница нам поможет! Запад – с нами!"Шутки-шутками, но никто в евроинтеграционном пути ни Молдову, ни Украину, ни Грузию, что называется, "кормить не обещал".На что же претендует "евроинтеграционное трио" двух стран? Как будет оправдываться президент Санду и партия PAS перед своими избирателями, когда те окончательно разочаруются? Ответ – в беседе с политологом Владимиром Брутером.Ко второй теме: несмотря на лозунги нынешней власти о светлом европейском будущем, население страны продолжает стремительно сокращаться, а смертность все больше превалирует над рождаемостью. К чему это приведет в ближайшей перспективе? Ответ на вопрос дает социолог, политолог Ян Лисневский.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
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евроинтеграция, молдова, ассоциация с ес, власть, pas, видео
"Пшик" вместо интеграции: почему Молдову и PAS в ЕС никто не ждет
08:30 17.12.2021 (обновлено: 08:53 17.12.2021)
На словах звучит красиво, на практике выглядит печально: эксперты анализируют евроинтеграционные обещания представителей власти и называют причины массового отъезда граждан из Молдовы.
Представители молдавской власти не раз заявляли о своей неукоснительной приверженности курсу евроинтеграции, под такими лозунгами они, собственно, и пришли к управлению страной.
Однако видимых и ощутимых реформ пока не видно, а есть лишь оптимистические возгласы. В этой ситуации можно вспомнить ироническое высказывание из романа Ильфа и Петрова, произнесенное устами литературного персонажа Остапа Бендера: "Заграница нам поможет! Запад – с нами!"
Шутки-шутками, но никто в евроинтеграционном пути ни Молдову, ни Украину, ни Грузию, что называется, "кормить не обещал".
На что же претендует "евроинтеграционное трио" двух стран? Как будет оправдываться президент Санду и партия PAS перед своими избирателями, когда те окончательно разочаруются? Ответ – в беседе с политологом Владимиром Брутером.
Ко второй теме: несмотря на лозунги нынешней власти о светлом европейском будущем, население страны продолжает стремительно сокращаться, а смертность все больше превалирует над рождаемостью. К чему это приведет в ближайшей перспективе? Ответ на вопрос дает социолог, политолог Ян Лисневский.