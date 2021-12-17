https://ru.sputnik.md/20211217/moldova-prodolzhaet-ostavatsya-zakhvachennoi-47242605.html

Мэрджиняну: Молдова продолжает оставаться захваченным государством

Мэрджиняну: Молдова продолжает оставаться захваченным государством

Почему после свержения режима Плахотнюка в стране не наступило верховенство права и торжество демократии.

2021-12-17T09:00+0200

2021-12-17T09:00+0200

2021-12-17T09:04+0200

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Мэрджиняну: Молдова продолжает оставаться захваченным государством Мэрджиняну: Молдова продолжает оставаться захваченным государством

Нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) и ее ставленников приходила к управлению страной под лозунгами о борьбе с коррупцией и наведении порядка во всех сферах государственного управления, однако после того, как беглый олигарх Владимир Плахотнюк перестал обладать полным контролем над системой, государство не стало истинно правовым. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор юридических наук, адвокат Юрий Мэрджиняну.Эксперт настаивает: страна нуждается в системном реформировании органов прокуратуры, полиции, судебной системы. Мэрджиняну напомнил события 2014 года, когда тогдашняя проевропейская власть во всеуслышание проводила реформу прокуратуры."Тогда все ждали от генпрокурора громких дел, возвращения государству через суды всех похищенных денег, все думали, что в республике наступит рай на Земле. Нет, тогда системе только навредили те недобрые люди, которые приняли ту редакцию Закона о прокуратуре. Они сделали из генпрокурора, по сути, лишь администратора этого ведомства", - добавил Мэрджиняну.Сейчас же, по словам собеседника, представители PAS и вовсе хотят сделать из генпрокурора номинальную фигуру, человека, который приносит канцтовары, "генерала без армии".Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) раскритиковала значительную часть поправок в Закон о прокуратуре, принятых властями Молдовы в августе 2021 года. Мнение комиссии было опубликовано на сайте учреждения накануне.По мнению экспертов Венецианской комиссии, процедура оценки генерального прокурора Молдовы должна быть существенно пересмотрена, генпрокурора следует вернуть в состав Высшего совета прокуроров, а процедуру назначения членов ВСП следует закрепить в Конституции или защитить квалифицированным большинством голосов.Специалисты Комиссии установили, что поправки в Закон о прокуратуре были приняты без должного общественного обсуждения, а в последнее время состав ВСП дважды менялся, и это дает основания подозревать, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в прокуратуре в своих интересах.В Комиссии констатировали, что поправки были приняты в условиях острого политического конфликта между парламентским большинством и генеральным прокурором.По мнению Венецианской комиссии, изменение законодательства должно было происходить более тщательно и прозрачно.Чтобы снизить риск произвольных изменений, Комиссия выступила с целым рядом рекомендаций молдавским властям, некоторые из них требуют немедленного и кардинального пересмотра изменений, принятых PAS.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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государство, молдова, юстиция, захват, аудио, в молдове