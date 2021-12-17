https://ru.sputnik.md/20211217/moldove-dorozhaet-gretskiy-orekh-47299368.html

В Молдове дорожает грецкий орех

В Молдове дорожает грецкий орех

Цены на орех стабилизируются уже в начале января, прогнозируют специалисты.

2021-12-17T07:30+0200

2021-12-17T07:30+0200

2021-12-17T08:48+0200

экономика

в молдове

грецкий орех

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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Грецкий орех в скорлупе и ореховое ядро оптом подорожали в Молдове к середине декабря на три-семь леев за килограмм в сравнении с началом месяца. Об этом сообщает специализированное интернет-издание EastFruit. В Союзе ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы (UAPCN) считают, что стабилизация максимального уровня цен на высококачественный сортовой орех – как очищенный, так и в скорлупе – свидетельствует о том, что трейдеры-экспортеры уже не ждут серьезных движений товара на рынке. Его предложение минимально, причем в основном в рамках прежних договоренностей между фермерами-ореховодами и заготовителями продукции.Вместе с тем небольшое, но постоянное повышение уровня минимальных оптовых цен на ядро и орех в скорлупе свидетельствует о том, что в декабре трейдеры надеются активизировать закупку продукции невысокого качества, собранной в лесополосах и аллеях вдоль дорог. Сколько такого ореха еще можно заготовить — никто определенно рассчитать не в состоянии.Однако период интенсивной скупки ореха "любого качества" подходит к концу. Традиционно с последней недели декабря до второй половины января на ореховом рынке наступает затишье.

https://ru.sputnik.md/20211019/moldova-nachala-eksportirovat-gretskiy-orekh-malayziyu-45680567.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, грецкий орех