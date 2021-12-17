https://ru.sputnik.md/20211217/ofitsialno-vse-privitye-v-moldove-mogut-poluchit-busternuyu-dozu-vaktsiny-47325693.html

Официально: все привитые в Молдове могут получить бустерную дозу вакцины

Официально: все привитые в Молдове могут получить бустерную дозу вакцины

Все люди, прошедшие первую схему вакцинации, могут поставить себе бустерную дозу вакцины, если с момента первой прошло полгода.

2021-12-17T20:28+0200

2021-12-17T20:28+0200

2021-12-17T20:28+0200

коронавирус

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ревакцинация

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. В Минздраве издали приказ, согласно которому все граждане, прошедшие первую схему вакцинации против COVID-19, смогут получить бустерную дозу прививки, но при условии, что с момента прохождения первой полной схемы минуло не менее шести месяцев. Такое решение было принято в Минздраве в контексте появления нового штамма коронавируса "омикрон" и предотвращения новой волны заражений вирусом. Исключение по срокам есть лишь для привитых однокомпонентным препаратом Janssen/Johnson&Johnson. Таким гражданам можно получить бустерную дозу уже спустя два месяца. Как уточнили в ведомстве, ранее разрешение на получение бустерной дозы было лишь для людей из группы риска: врачей, медперсонала, сотрудников МВД, граждан старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. "Вакцинация остается основной мерой, обеспечивающей защиту от тяжелых эффектов штаммов "дельта" и, возможно, "омикрона", - уточнили в Минздраве. Как рассказали в ведомстве, согласно последним данным, опубликованным Центром по контролю и профилактике заболеваний, эффективность вакцин против тяжелых форм, вызываемых вариантом "дельта" вируса Sars-Cov-2, остается высокой. В то же время появились первые данные, которые устанавливают эффективность вакцин против варианта "омикрон" около 70%. Таким образом, вакцинация остается важным компонентом остановки распространения вируса. На данный момент в Молдове было введено 35 718 бустерных доз.

https://ru.sputnik.md/20211217/skandal-prosrochennye-vaktsinai-minzdrav-rassledovanie-47305853.html

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в молдове, молдова, вакцинация, ревакцинация