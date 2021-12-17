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Михэеш: PAS ждут имиджевые потери
Михэеш: PAS ждут имиджевые потери
Аналитик рассказал, какие факторы могут повлиять на рейтинг PAS и когда популярность этой партии может пойти на спад.
2021-12-17T08:00+0200
2021-12-17T08:50+0200
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рейтинг
причины
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"партия действие и солидарность"
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в молдове
молдова
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Михэеш: партию PAS скоро ждут имиджевые потери
Михэеш: партию PAS скоро ждут имиджевые потери
Недовольство граждан страны все увеличивающимися тарифами на энергоносители и ценами на продукты питания и товары широкого потребления растет. А поскольку многие ассоциируют эти процессы с правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), возникает вопрос: сохранит ли политформирование хотя бы минимальную поддержку электората? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Роман Михэеш.По его мнению, более ясной ситуация с уровнем популярности партии, в руках которой сегодня сосредоточена вся власть в стране, станет только к лету следующего года, когда уже с уверенностью можно будет говорить о падении поддержки политформирования."Когда люди успокоятся после зимнего сезона, где-то в начале июня, можно будет дать предварительную оценку правительству PAS и оценить восприятие народом президента Майи Санду и парламентского большинства, тогда будет более четкая картина", – резюмировал Михэеш. Напомним, что тариф на природный газ для бытовых потребителей в Молдове вырос в 2,4 раза, что спровоцировало рост цен на продукты питания из так называемого "социального пакета". По подсчетам экономических экспертов, цены на основные продукты выросли на 15,5%.
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рейтинг, причины, падение, "партия действие и солидарность", pas, аудио, в молдове, молдова

Михэеш: PAS ждут имиджевые потери

08:00 17.12.2021 (обновлено: 08:50 17.12.2021)
Радио
Михэеш: партию PAS скоро ждут имиджевые потери
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Политический аналитик рассказал, какие факторы могут повлиять на рейтинг политического формирования "Действие и солидарность", и когда популярность этой партии может пойти на спад.
Недовольство граждан страны все увеличивающимися тарифами на энергоносители и ценами на продукты питания и товары широкого потребления растет. А поскольку многие ассоциируют эти процессы с правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), возникает вопрос: сохранит ли политформирование хотя бы минимальную поддержку электората? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Роман Михэеш.

"Конечно же, имиджевые потери для этого политформирования скоро будут, учитывая рост тарифов на газ, централизованное отопление, электричество, продукты питания. Но это падение электорального рейтинга может носить сезонный характер", – сказал собеседник.

По его мнению, более ясной ситуация с уровнем популярности партии, в руках которой сегодня сосредоточена вся власть в стране, станет только к лету следующего года, когда уже с уверенностью можно будет говорить о падении поддержки политформирования.
"Когда люди успокоятся после зимнего сезона, где-то в начале июня, можно будет дать предварительную оценку правительству PAS и оценить восприятие народом президента Майи Санду и парламентского большинства, тогда будет более четкая картина", – резюмировал Михэеш.
Напомним, что тариф на природный газ для бытовых потребителей в Молдове вырос в 2,4 раза, что спровоцировало рост цен на продукты питания из так называемого "социального пакета". По подсчетам экономических экспертов, цены на основные продукты выросли на 15,5%.
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