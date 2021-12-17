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Михэеш: PAS ждут имиджевые потери

Михэеш: PAS ждут имиджевые потери

Аналитик рассказал, какие факторы могут повлиять на рейтинг PAS и когда популярность этой партии может пойти на спад.

2021-12-17T08:00+0200

2021-12-17T08:00+0200

2021-12-17T08:50+0200

радио

рейтинг

причины

падение

"партия действие и солидарность"

pas

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молдова

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Михэеш: партию PAS скоро ждут имиджевые потери Михэеш: партию PAS скоро ждут имиджевые потери

Недовольство граждан страны все увеличивающимися тарифами на энергоносители и ценами на продукты питания и товары широкого потребления растет. А поскольку многие ассоциируют эти процессы с правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), возникает вопрос: сохранит ли политформирование хотя бы минимальную поддержку электората? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Роман Михэеш.По его мнению, более ясной ситуация с уровнем популярности партии, в руках которой сегодня сосредоточена вся власть в стране, станет только к лету следующего года, когда уже с уверенностью можно будет говорить о падении поддержки политформирования."Когда люди успокоятся после зимнего сезона, где-то в начале июня, можно будет дать предварительную оценку правительству PAS и оценить восприятие народом президента Майи Санду и парламентского большинства, тогда будет более четкая картина", – резюмировал Михэеш. Напомним, что тариф на природный газ для бытовых потребителей в Молдове вырос в 2,4 раза, что спровоцировало рост цен на продукты питания из так называемого "социального пакета". По подсчетам экономических экспертов, цены на основные продукты выросли на 15,5%.

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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рейтинг, причины, падение, "партия действие и солидарность", pas, аудио, в молдове, молдова