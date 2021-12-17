https://ru.sputnik.md/20211217/pogibshie-pozhar-yaponia-osaka-24-47309641.html

Число погибших при пожаре в японском городе Осака выросло до 24

Число погибших при пожаре в японском городе Осака выросло до 24

Крупный пожар в торговом квартале японского города Осака унес жизни 24 человек

2021-12-17T12:30+0200

2021-12-17T12:30+0200

2021-12-17T12:30+0200

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Крупный пожар в торговом квартале японского города Осака унес жизни 24 человек, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что при пожаре погибли три человека, пострадали 28 (17 мужчин, 11 женщин), из которых 27 находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи.Утром в пятницу загорелся 4-й этаж 8-этажного здания в торговом квартале в центре Осаки. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работали 34 пожарных наряда и 70 машин скорой помощи. Пожар локализован.Полиция ведет расследование дела по подозрению в поджоге. Свидетели сообщают, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.

https://ru.sputnik.md/20211215/pozhar-zablokiroval-desyatki-chelovek-v-torgovom-tsentre-v-gonkonge-47241798.html

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в мире, япония, пожар, жертвы