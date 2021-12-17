https://ru.sputnik.md/20211217/pogodnye-rekordy-47300402.html

Погодные рекорды Молдовы 17 декабря

Погодные рекорды Молдовы 17 декабря

Какой была температура 17 декабря в Молдове в разные годы

2021-12-17T00:01+0200

2021-12-17T00:01+0200

2021-12-17T00:01+0200

в молдове

климат

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47120135_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_d5e4fc5216b7b1bd54e4d5a318a5b804.jpg

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 декабря специалисты зафиксировали в конце прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 17 декабря 1997 года столбик термометра упал до отметки в –18,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1989 году. Тогда воздух прогрелся до +14,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 33 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, климат, погода, рекорды