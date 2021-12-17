https://ru.sputnik.md/20211217/pogodnye-rekordy-47300402.html
Погодные рекорды Молдовы 17 декабря
Погодные рекорды Молдовы 17 декабря
Какой была температура 17 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-17T00:01+0200
2021-12-17T00:01+0200
2021-12-17T00:01+0200
в молдове
климат
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 декабря специалисты зафиксировали в конце прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 17 декабря 1997 года столбик термометра упал до отметки в –18,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1989 году. Тогда воздух прогрелся до +14,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 33 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html
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в молдове, климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 17 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 декабря специалисты зафиксировали в конце прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 17 декабря 1997 года столбик термометра упал до отметки в –18,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1989 году. Тогда воздух прогрелся до +14,6 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 33 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.