Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211217/polisha-soldat-politicheskoe-ubezhische-belorussia-47315366.html
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Солдат вооруженных сил Польши Эмиль Чечко попросил политического убежища в Белоруссии
2021-12-17T15:07+0200
2021-12-17T15:12+0200
в мире
польша
беларусь
солдат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/02/32303702_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_9b13e5424058a85463c4207d23e9a244.jpg
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Солдат Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко попросил политического убежища в Белоруссии, передает Sputnik Беларусь.В пресс-службе белорусского Госпогранкомитета рассказали, что вечером 16 декабря пограничники остановили солдата Вооруженных сил Польши Эмиля Чечко 1996 года рождения.Задержали военнослужащего вблизи границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.Чечко рассказал, что служит в 11 Мазурском артиллерийском полку 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Именно эти части были переброшены для охраны участка польской границы в период чрезвычайного положения из-за миграционного кризиса.Солдат попросил политического убежища в Белоруссии. На такой поступок его толкнули несогласие с политикой польской власти в части миграционного кризиса, а также практикой негуманного обращения с беженцами на границе.Также сообщается, что польская армия подтвердила исчезновение одного из своих солдат на границе с Белоруссией. Однако в дивизии уточнили, что не подтверждают сведения о том, что пропавший солдат бежал в Белоруссию.
польша
беларусь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/02/32303702_488:0:3217:2047_1920x0_80_0_0_7c6d2f085e88af377cd14189b032f385.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, польша, беларусь, солдат

Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии

15:07 17.12.2021 (обновлено: 15:12 17.12.2021)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения ВДВ в Краснодарском крае
Учения ВДВ в Краснодарском крае - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Солдат исчез во время выполнения задания, были организованы поиски, которые ни к чему не привели.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Солдат Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко попросил политического убежища в Белоруссии, передает Sputnik Беларусь.
В пресс-службе белорусского Госпогранкомитета рассказали, что вечером 16 декабря пограничники остановили солдата Вооруженных сил Польши Эмиля Чечко 1996 года рождения.
Задержали военнослужащего вблизи границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.
Чечко рассказал, что служит в 11 Мазурском артиллерийском полку 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Именно эти части были переброшены для охраны участка польской границы в период чрезвычайного положения из-за миграционного кризиса.
Солдат попросил политического убежища в Белоруссии. На такой поступок его толкнули несогласие с политикой польской власти в части миграционного кризиса, а также практикой негуманного обращения с беженцами на границе.
Также сообщается, что польская армия подтвердила исчезновение одного из своих солдат на границе с Белоруссией. Однако в дивизии уточнили, что не подтверждают сведения о том, что пропавший солдат бежал в Белоруссию.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:28Эксперт - о скандале с вакцинами в Молдове: кто должен ответить
17:59Снимут ли иммунитет с Шора: чем закончилось секретное заседание юркомисии
17:28В Комрате открыта лаборатория по выявлению COVID, но штамм в ней не назовут
16:55В Кишиневе перекроют движение на двух центральных улицах
16:32Количество заражений штаммом "омикрон" в Румынии растет
16:02В России есть технология создания вакцины при разных штаммах COVID
15:30Еще один игрок объявил об уходе из ФК "Шериф"
15:07Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
14:42Путин: Россия готова бесплатно предоставить "Спутник Лайт" другим странам
14:35МИД России представил проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
14:20Во Франции начался первый этап восстановления шпиля собора Парижской Богоматери
13:50В России выпущена в гражданский оборот первая серия вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
13:20Европа обречена платить России: будет дорого
12:50ЦИК завершил печать бюллетеней к выборам мэра в Бельцах
12:38В Тирасполе состоялась инаугурация Вадима Красносельского
12:30Число погибших при пожаре в японском городе Осака выросло до 24
12:02Праздники скоро: спасатели напомнили об опасности использования пиротехники
11:38Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены
11:13В G7 назвали главную угрозу для современного мира
10:43Депутаты соберутся на закрытое заседание: они решат судьбу Шора