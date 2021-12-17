https://ru.sputnik.md/20211217/polisha-soldat-politicheskoe-ubezhische-belorussia-47315366.html
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Солдат вооруженных сил Польши Эмиль Чечко попросил политического убежища в Белоруссии
2021-12-17T15:07+0200
2021-12-17T15:07+0200
2021-12-17T15:12+0200
в мире
польша
беларусь
солдат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/02/32303702_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_9b13e5424058a85463c4207d23e9a244.jpg
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Солдат Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко попросил политического убежища в Белоруссии, передает Sputnik Беларусь.В пресс-службе белорусского Госпогранкомитета рассказали, что вечером 16 декабря пограничники остановили солдата Вооруженных сил Польши Эмиля Чечко 1996 года рождения.Задержали военнослужащего вблизи границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.Чечко рассказал, что служит в 11 Мазурском артиллерийском полку 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Именно эти части были переброшены для охраны участка польской границы в период чрезвычайного положения из-за миграционного кризиса.Солдат попросил политического убежища в Белоруссии. На такой поступок его толкнули несогласие с политикой польской власти в части миграционного кризиса, а также практикой негуманного обращения с беженцами на границе.Также сообщается, что польская армия подтвердила исчезновение одного из своих солдат на границе с Белоруссией. Однако в дивизии уточнили, что не подтверждают сведения о том, что пропавший солдат бежал в Белоруссию.
польша
беларусь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/02/32303702_488:0:3217:2047_1920x0_80_0_0_7c6d2f085e88af377cd14189b032f385.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, польша, беларусь, солдат
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
15:07 17.12.2021 (обновлено: 15:12 17.12.2021)
Солдат исчез во время выполнения задания, были организованы поиски, которые ни к чему не привели.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik.
Солдат Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко попросил политического убежища в Белоруссии, передает Sputnik Беларусь
.
В пресс-службе белорусского Госпогранкомитета рассказали, что вечером 16 декабря пограничники остановили солдата Вооруженных сил Польши Эмиля Чечко 1996 года рождения.
Задержали военнослужащего вблизи границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.
Чечко рассказал, что служит в 11 Мазурском артиллерийском полку 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Именно эти части были переброшены для охраны участка польской границы в период чрезвычайного положения из-за миграционного кризиса.
Солдат попросил политического убежища в Белоруссии. На такой поступок его толкнули несогласие с политикой польской власти в части миграционного кризиса, а также практикой негуманного обращения с беженцами на границе.
Также сообщается, что польская армия подтвердила исчезновение одного из своих солдат на границе с Белоруссией. Однако в дивизии уточнили, что не подтверждают сведения о том, что пропавший солдат бежал в Белоруссию.