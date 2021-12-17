https://ru.sputnik.md/20211217/polisha-soldat-politicheskoe-ubezhische-belorussia-47315366.html

Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии

Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии

Солдат вооруженных сил Польши Эмиль Чечко попросил политического убежища в Белоруссии

2021-12-17T15:07+0200

2021-12-17T15:07+0200

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Солдат Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко попросил политического убежища в Белоруссии, передает Sputnik Беларусь.В пресс-службе белорусского Госпогранкомитета рассказали, что вечером 16 декабря пограничники остановили солдата Вооруженных сил Польши Эмиля Чечко 1996 года рождения.Задержали военнослужащего вблизи границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.Чечко рассказал, что служит в 11 Мазурском артиллерийском полку 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Именно эти части были переброшены для охраны участка польской границы в период чрезвычайного положения из-за миграционного кризиса.Солдат попросил политического убежища в Белоруссии. На такой поступок его толкнули несогласие с политикой польской власти в части миграционного кризиса, а также практикой негуманного обращения с беженцами на границе.Также сообщается, что польская армия подтвердила исчезновение одного из своих солдат на границе с Белоруссией. Однако в дивизии уточнили, что не подтверждают сведения о том, что пропавший солдат бежал в Белоруссию.

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