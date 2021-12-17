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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20211217/polzuchee-vtorzhenie-nato-na-ukrainu-uzhe-proiskhodit-peskov-47325027.html
Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит - Песков
Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит - Песков
В Кремле заявили, что Россия не может оставаться безразличной к этому процессу.
2021-12-17T19:32+0200
2021-12-17T19:32+0200
политика
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. НАТО двигается в сторону России, ползучее вторжение на Украину уже происходит, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости."Мы и без членства в НАТО (Украины) даже сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины: сначала оборонительное вооружение поставляют современное высокотехнологичное, потом наступательное, потом двойного назначения вооружение, потом там появляются инструктора натовские, которые начинают обучать украинских военных использовать эти сложные вооружения и так далее. Вот это ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.Он также добавил, что Россия не может оставаться к этому безразличной. Песков также подчеркнул, что декларирование Киевом своего желания вступить в НАТО - "это очень плохо для Москвы".Оградить Россию от напряженности на европейском континенте способна идея системы безопасности, также заявил пресс-секретарь президента России.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости США и НАТО предоставить России гарантии безопасности. Свои предложения Москва передала Вашингтону."Это предложение, которое способно оградить нас от той напряженности, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории. Мы начали использовать риторику, которая, казалось, никогда не вернется - "разрядка напряженности" и так далее", - сказал Песков, отметив, что ранее такая риторика использовалась во времена холодной войны.На состоявшихся 7 декабря переговорах Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер подчеркивал, что дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений станет красной линией для Москвы.В декабре 2014 года Верховная рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть некоторых критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что он не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ru.sputnik.md/20211216/nato-pravo-ukrainy-vstuplenie-alyans-47280042.html
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в мире, россия, нато, украина

Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит - Песков

19:32 17.12.2021
© REUTERS / INTS KALNINSФлаг НАТО
Флаг НАТО - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / INTS KALNINS
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В Кремле заявили, что Россия не может оставаться безразличной к этому процессу.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. НАТО двигается в сторону России, ползучее вторжение на Украину уже происходит, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
"Мы и без членства в НАТО (Украины) даже сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины: сначала оборонительное вооружение поставляют современное высокотехнологичное, потом наступательное, потом двойного назначения вооружение, потом там появляются инструктора натовские, которые начинают обучать украинских военных использовать эти сложные вооружения и так далее. Вот это ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит", - сказал Песков в эфире телеканала RTVI.
Он также добавил, что Россия не может оставаться к этому безразличной.
Песков также подчеркнул, что декларирование Киевом своего желания вступить в НАТО - "это очень плохо для Москвы".
"Украина напрямую официально фактически на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО. Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начнет движение, дрейф в сторону наших границ", - отметил он.
Оградить Россию от напряженности на европейском континенте способна идея системы безопасности, также заявил пресс-секретарь президента России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости США и НАТО предоставить России гарантии безопасности. Свои предложения Москва передала Вашингтону.

"Это предложение, которое способно оградить нас от той напряженности, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории. Мы начали использовать риторику, которая, казалось, никогда не вернется - "разрядка напряженности" и так далее", - сказал Песков, отметив, что ранее такая риторика использовалась во времена холодной войны.
На состоявшихся 7 декабря переговорах Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер подчеркивал, что дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений станет красной линией для Москвы.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
Новая концепция НАТО должна подтвердить право Украины на вступление в альянс
Вчера, 12:20
В декабре 2014 года Верховная рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть некоторых критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что он не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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