https://ru.sputnik.md/20211217/postkovidnyy-sindrom-omikron-pozhar-osake-nato-rossii-47303790.html

Пока все спали: постковидный синдром от "омикрона", пожар в Осаке и ответ НАТО России

Пока все спали: постковидный синдром от "омикрона", пожар в Осаке и ответ НАТО России

Пока все спали: постковидный синдром от "омикрона", пожар в Осаке и ответ НАТО России

2021-12-17T08:47+0200

2021-12-17T08:47+0200

2021-12-17T08:47+0200

нато

пожар

синдромы

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев предупредил об опасности образования тромбов у перенесших омикрон-штамм, передает радио Sputnik.Чаще всего при постковидном синдроме коронавируса любого штамма страдают сосуды, и в этом плане заболевание, вызванное штаммом "омикрон", скорее всего, не станет исключением, сказал врач."Мы говорим про омикрон-штамм коронавируса чисто теоретически, как он поведет себя на практике в России, пока неизвестно. Если мы экстраполируем данные, которые мы имеем по индийскому штамму ("дельта", – ред.), то уже доказано, что коронавирус поражает все органы и ткани. Зависит индивидуально от человека, но чаще всего бывают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. (При коронавирусной инфекции, – ред.) в организме начинается так называемое системное воспаление, и когда это происходит в сосудистой стенке, воспаление приводит к тромбообразованию. Мы можем вылечиться от COVID-19, но воспаление (в сосудах, – ред.) может еще очень долго сохраняться. Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов", – объяснил Заурбек Шугушев.Врач подчеркнул, что вакцинация является единственным способом минимизировать любые проявления COVID-19.Крупный пожар в японском городе ОсакаКак минимум три человека погибли в крупном пожаре в городе Осака, еще 27 находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Состояние госпитализированных описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи.Одной из возможных версий пожара является поджог. В частности, свидетели говорят, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.В центре Осаки в торговом квартале загорелся четвертый этаж восьмиэтажного здания, где находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работают 34 пожарных наряда. Пожар потушен.В НАТО выдвинули условие для диалога с РоссиейВ НАТО заявили о готовности работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, передает РИА Новости."Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия", - заявили в организации.В НАТО добавили, что в курсе предложений России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и озабоченности альянса."Очевидно, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России", - сказано в документе.По мнению альянса, "такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности". Дискуссия "должна проходить при консультациях с европейскими партнерами альянса".

https://ru.sputnik.md/20211102/vrach-osobennosti-postkovidnii-sindrom-dety-46112362.html

https://ru.sputnik.md/20211216/nato-pravo-ukrainy-vstuplenie-alyans-47280042.html

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нато, пожар, синдромы