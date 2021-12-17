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https://ru.sputnik.md/20211217/postkovidnyy-sindrom-omikron-pozhar-osake-nato-rossii-47303790.html
Пока все спали: постковидный синдром от "омикрона", пожар в Осаке и ответ НАТО России
Пока все спали: постковидный синдром от "омикрона", пожар в Осаке и ответ НАТО России
Пока все спали: постковидный синдром от "омикрона", пожар в Осаке и ответ НАТО России
2021-12-17T08:47+0200
2021-12-17T08:47+0200
нато
пожар
синдромы
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев предупредил об опасности образования тромбов у перенесших омикрон-штамм, передает радио Sputnik.Чаще всего при постковидном синдроме коронавируса любого штамма страдают сосуды, и в этом плане заболевание, вызванное штаммом "омикрон", скорее всего, не станет исключением, сказал врач."Мы говорим про омикрон-штамм коронавируса чисто теоретически, как он поведет себя на практике в России, пока неизвестно. Если мы экстраполируем данные, которые мы имеем по индийскому штамму ("дельта", – ред.), то уже доказано, что коронавирус поражает все органы и ткани. Зависит индивидуально от человека, но чаще всего бывают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. (При коронавирусной инфекции, – ред.) в организме начинается так называемое системное воспаление, и когда это происходит в сосудистой стенке, воспаление приводит к тромбообразованию. Мы можем вылечиться от COVID-19, но воспаление (в сосудах, – ред.) может еще очень долго сохраняться. Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов", – объяснил Заурбек Шугушев.Врач подчеркнул, что вакцинация является единственным способом минимизировать любые проявления COVID-19.Крупный пожар в японском городе ОсакаКак минимум три человека погибли в крупном пожаре в городе Осака, еще 27 находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Состояние госпитализированных описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи.Одной из возможных версий пожара является поджог. В частности, свидетели говорят, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.В центре Осаки в торговом квартале загорелся четвертый этаж восьмиэтажного здания, где находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работают 34 пожарных наряда. Пожар потушен.В НАТО выдвинули условие для диалога с РоссиейВ НАТО заявили о готовности работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, передает РИА Новости."Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия", - заявили в организации.В НАТО добавили, что в курсе предложений России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и озабоченности альянса."Очевидно, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России", - сказано в документе.По мнению альянса, "такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности". Дискуссия "должна проходить при консультациях с европейскими партнерами альянса".
https://ru.sputnik.md/20211102/vrach-osobennosti-postkovidnii-sindrom-dety-46112362.html
https://ru.sputnik.md/20211216/nato-pravo-ukrainy-vstuplenie-alyans-47280042.html
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нато, пожар, синдромы

Пока все спали: постковидный синдром от "омикрона", пожар в Осаке и ответ НАТО России

08:47 17.12.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaSpecialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga” - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев предупредил об опасности образования тромбов у перенесших омикрон-штамм, передает радио Sputnik.
Чаще всего при постковидном синдроме коронавируса любого штамма страдают сосуды, и в этом плане заболевание, вызванное штаммом "омикрон", скорее всего, не станет исключением, сказал врач.
"Мы говорим про омикрон-штамм коронавируса чисто теоретически, как он поведет себя на практике в России, пока неизвестно. Если мы экстраполируем данные, которые мы имеем по индийскому штамму ("дельта", – ред.), то уже доказано, что коронавирус поражает все органы и ткани. Зависит индивидуально от человека, но чаще всего бывают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. (При коронавирусной инфекции, – ред.) в организме начинается так называемое системное воспаление, и когда это происходит в сосудистой стенке, воспаление приводит к тромбообразованию. Мы можем вылечиться от COVID-19, но воспаление (в сосудах, – ред.) может еще очень долго сохраняться. Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов", – объяснил Заурбек Шугушев.
Врач подчеркнул, что вакцинация является единственным способом минимизировать любые проявления COVID-19.
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2 ноября, 16:58

Крупный пожар в японском городе Осака

Как минимум три человека погибли в крупном пожаре в городе Осака, еще 27 находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Состояние госпитализированных описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи.
Одной из возможных версий пожара является поджог. В частности, свидетели говорят, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.
В центре Осаки в торговом квартале загорелся четвертый этаж восьмиэтажного здания, где находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работают 34 пожарных наряда. Пожар потушен.

В НАТО выдвинули условие для диалога с Россией

В НАТО заявили о готовности работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, передает РИА Новости.
"Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия", - заявили в организации.
В НАТО добавили, что в курсе предложений России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и озабоченности альянса.
"Очевидно, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России", - сказано в документе.
По мнению альянса, "такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности". Дискуссия "должна проходить при консультациях с европейскими партнерами альянса".
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
Новая концепция НАТО должна подтвердить право Украины на вступление в альянс
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