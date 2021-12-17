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https://ru.sputnik.md/20211217/prazdniki-skoro-spasateli-napomnili-ob-opasnosti-ispolzovaniya-pirotekhniki-47309178.html
Праздники скоро: спасатели напомнили об опасности использования пиротехники
Праздники скоро: спасатели напомнили об опасности использования пиротехники
В период зимних праздников особенно внимательно надо использовать пиротехнические материалы.
2021-12-17T12:02+0200
2021-12-17T12:21+0200
общество
в молдове
молдова
спасатели
пиротехника
фейерверки
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Накануне зимних праздников граждан Молдовы предупреждают об опасности запуска салютов и пиротехнических материалов. Рекомендации представили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Так, специалисты призывают не запускать салюты возле жилых помещений, зданий и лесных полос. Если люди все же решаются закупить пиротехнику, то рекомендуется брать ее только в специализированных магазинах. При их покупке необходимо требовать сертификат качества и инструкцию по использованию, говорится в сообщении спасателей. По данным ГИЧС, детям запрещено пользоваться пиротехническими изделиями. Помимо этого пиротехнику запрещено использовать в помещениях, а также носить подобные материалы в карманах. Более того, во избежание травм и ожогов людей просят не направлять пиротехнические изделия в сторону других людей, не держать в руках фейерверки во время зажигания. Также спасатели подготовили специальный видеоролик, где наглядно показали самые распространенные нарушения и показали, как правильно использовать пиротехнику.
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в молдове, молдова, спасатели, пиротехника, фейерверки

Праздники скоро: спасатели напомнили об опасности использования пиротехники

12:02 17.12.2021 (обновлено: 12:21 17.12.2021)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПроизводство пиротехники
Производство пиротехники - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В период зимних праздников особенно внимательно надо использовать пиротехнические материалы.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Накануне зимних праздников граждан Молдовы предупреждают об опасности запуска салютов и пиротехнических материалов. Рекомендации представили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
Так, специалисты призывают не запускать салюты возле жилых помещений, зданий и лесных полос.
Если люди все же решаются закупить пиротехнику, то рекомендуется брать ее только в специализированных магазинах. При их покупке необходимо требовать сертификат качества и инструкцию по использованию, говорится в сообщении спасателей.
По данным ГИЧС, детям запрещено пользоваться пиротехническими изделиями.
Помимо этого пиротехнику запрещено использовать в помещениях, а также носить подобные материалы в карманах.
Более того, во избежание травм и ожогов людей просят не направлять пиротехнические изделия в сторону других людей, не держать в руках фейерверки во время зажигания.
Также спасатели подготовили специальный видеоролик, где наглядно показали самые распространенные нарушения и показали, как правильно использовать пиротехнику.
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