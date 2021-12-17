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Привитым "Спутник V": какую вакцину в Молдове выбрать для бустерной дозы
Привитым "Спутник V": какую вакцину в Молдове выбрать для бустерной дозы
Как пройти ревакцинацию гражданам Молдовы, которые привились российской вакциной.
2021-12-17T21:31+0200
2021-12-17T21:31+0200
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в молдове
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Если в Молдове есть люди, которые доверяют российской вакцине "Спутник V", то ее нужно привезти. Поскольку после этого препарата бустерная доза должна быть "Спутник Лайт", необходимо привезти и эту вакцину. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.В связи с отсутствием в республике вакцины "Спутник Лайт" возникает вопрос, какую бустерную дозу могут поставить себе граждане, привитые "Спутник V". По словам Токарчук, в Молдове насчет ревакцинации есть только рекомендации Минздрава без рекомендательного статуса. Как пояснила эксперт, в Молдове граждане, привитые российской вакциной смогут поставить бустерной дозой Moderna или Pfizer и за это никого не докажут, а будет считаться частью процесса ревакцинации. По данным Токарчук, в других странах такое едва ли возможно в связи со строгим законодательством. "Даже если врач захочет ввести мне, к примеру, Moderna, а я вакцинирована AstraZeneca, то это может быть не утверждено официальными регуляторными органами. Шанс в Молдове получить третью дозу любой доступной вакцины больше. Риски есть, но они контролируемы", - считает собеседник Sputnik. Как подчеркнула Токарчук, это не рекомендация гражданам, но если другой опции нет, то могут допускаться и такие схемы вакцинации.
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Юлия Липовая
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Привитым "Спутник V": какую вакцину в Молдове выбрать для бустерной дозы

21:31 17.12.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в сельской местности Тамбовской области
Вакцинация от коронавируса в сельской местности Тамбовской области - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
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Юлия Липовая
Все материалы
Как пройти ревакцинацию гражданам Молдовы, которые привились российской вакциной.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Если в Молдове есть люди, которые доверяют российской вакцине "Спутник V", то ее нужно привезти. Поскольку после этого препарата бустерная доза должна быть "Спутник Лайт", необходимо привезти и эту вакцину. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.

"Эти спекуляции и политизация процесса вакцинации - неправильны. Вообще в здравоохранении не должно быть политики. Должна быть лишь одна политика - как сохранить здоровье людей", - уточнила Токарчук.

В связи с отсутствием в республике вакцины "Спутник Лайт" возникает вопрос, какую бустерную дозу могут поставить себе граждане, привитые "Спутник V". По словам Токарчук, в Молдове насчет ревакцинации есть только рекомендации Минздрава без рекомендательного статуса.
"Эти рекомендации имеют право на жизнь, потому что на практике использовались в разных государствах. Молдова обладает очень слабой законодательной базой в области защиты прав пациента и врача. Где-то в пандемии именно отсутствие регуляции в этой сфере помогло людям и врачам, потому что было много экспериментов", - уточнила Токарчук.
Как пояснила эксперт, в Молдове граждане, привитые российской вакциной смогут поставить бустерной дозой Moderna или Pfizer и за это никого не докажут, а будет считаться частью процесса ревакцинации.
По данным Токарчук, в других странах такое едва ли возможно в связи со строгим законодательством.
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"Даже если врач захочет ввести мне, к примеру, Moderna, а я вакцинирована AstraZeneca, то это может быть не утверждено официальными регуляторными органами. Шанс в Молдове получить третью дозу любой доступной вакцины больше. Риски есть, но они контролируемы", - считает собеседник Sputnik.
Как подчеркнула Токарчук, это не рекомендация гражданам, но если другой опции нет, то могут допускаться и такие схемы вакцинации.
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