https://ru.sputnik.md/20211217/prognoz-pogody-47296959.html
Самый точный прогноз погоды: дождь со снегом
Самый точный прогноз погоды: дождь со снегом
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-17T07:00+0200
2021-12-17T07:00+0200
2021-12-17T08:30+0200
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснением. Днем ожидаются слабые осадки, преимущественно дождь со снегом.Ветер северо-западный умеренный до сильного, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до +5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 декабря: днем – от +3 до +5, ночью – от +2 до +4 градусов.В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура около нуля градусов. А ночью – от –2 до –7.Праздники и народные приметы17 декабря Церковь отмечает День великомученицы Варвары. Она жила в Сирии в конце III столетия. Родной отец заточил ее в башне из-за ее красоты, но, когда все же выпустил, она познакомилась с христианками. Девушка поверила в Христа, крестилась, но отец не принял ее веру. Сначала долго сам мучил голодом и держал взаперти, а потом отдал на истязания местному правителю. Варвару пытали, жгли огнем, а потом казнили. Она не отказалась от веры. После ее смерти обоих мучителей девушки поразила молния. Мощи святой хранятся до сих пор.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: дождь со снегом
07:00 17.12.2021 (обновлено: 08:30 17.12.2021)
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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснением. Днем ожидаются слабые осадки, преимущественно дождь со снегом.
Ветер северо-западный умеренный до сильного, местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до +5.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 декабря: днем – от +3 до +5, ночью – от +2 до +4 градусов.
В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура около нуля градусов. А ночью – от –2 до –7.
Праздники и народные приметы
17 декабря Церковь отмечает День великомученицы Варвары. Она жила в Сирии в конце III столетия. Родной отец заточил ее в башне из-за ее красоты, но, когда все же выпустил, она познакомилась с христианками. Девушка поверила в Христа, крестилась, но отец не принял ее веру. Сначала долго сам мучил голодом и держал взаперти, а потом отдал на истязания местному правителю. Варвару пытали, жгли огнем, а потом казнили. Она не отказалась от веры. После ее смерти обоих мучителей девушки поразила молния. Мощи святой хранятся до сих пор.
морозный день сулит затяжные холода;
темное ночное небо с тусклыми звездами – к оттепели;
темное ночное небо с яркими звездами – к морозу;
красивый солнечный закат – следующий день будет ясным;
дым из трубы стелется – потеплеет, столбом стоит – похолодает;
теплый ясный Варварин день – к хорошему урожаю льна.