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Путин: Россия готова бесплатно предоставить "Спутник Лайт" другим странам
Путин: Россия готова бесплатно предоставить "Спутник Лайт" другим странам
Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцину "Спутник Лайт" другим странам для бустерной иммунизации
2021-12-17T14:42+0200
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцину "Спутник Лайт" другим странам для бустерной иммунизации, передает РИА Новости."В этой связи, конечно, мы даже можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду и для бустерной вакцинации наш препарат, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание", - сказал Путин на съезде РСПП.Также Путин заявил, что Россия на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" готова поделиться своими наработками с другими странами.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211214/gintsburg-zaschischaet-sputnik-v-shtamm-omikron-47227238.html
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владимир путин, вакцина, спутник, страна

Путин: Россия готова бесплатно предоставить "Спутник Лайт" другим странам

14:42 17.12.2021 (обновлено: 14:44 17.12.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Греции К. Мицотакисом в Сочи
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Греции К. Мицотакисом в Сочи - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© POOL
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Однокомпонентная вакцина используется для ревакцинации.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцину "Спутник Лайт" другим странам для бустерной иммунизации, передает РИА Новости.
"В этой связи, конечно, мы даже можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду и для бустерной вакцинации наш препарат, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание", - сказал Путин на съезде РСПП.
Также Путин заявил, что Россия на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" готова поделиться своими наработками с другими странами.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан вводят в Свердловской области и Екатеринбурге - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
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