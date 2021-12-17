https://ru.sputnik.md/20211217/putin-rossiya-besplatno-sputnik-layt-strani-47314693.html

Путин: Россия готова бесплатно предоставить "Спутник Лайт" другим странам

Путин: Россия готова бесплатно предоставить "Спутник Лайт" другим странам

Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцину "Спутник Лайт" другим странам для бустерной иммунизации

2021-12-17T14:42+0200

2021-12-17T14:42+0200

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россия

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцину "Спутник Лайт" другим странам для бустерной иммунизации, передает РИА Новости."В этой связи, конечно, мы даже можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду и для бустерной вакцинации наш препарат, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание", - сказал Путин на съезде РСПП.Также Путин заявил, что Россия на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" готова поделиться своими наработками с другими странами.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211214/gintsburg-zaschischaet-sputnik-v-shtamm-omikron-47227238.html

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владимир путин, вакцина, спутник, страна