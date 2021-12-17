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В России выпущена в гражданский оборот первая серия вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
В России выпущена в гражданский оборот первая серия вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
В России выпущена в гражданский оборот первая серия вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
2021-12-17T13:50+0200
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Первая серия российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" выпущена в гражданский оборот, передает РИА Новости. В ГНЦ "Вектор" сообщили, что она предназначена для клинических исследований третьей фазы.Вакцина отличается от созданной ранее "ЭпиВакКороны" только особенностями технологического производства, уточнили в центре."При изменении технологического процесса вакцина должна проходить клинические исследования заново согласно законодательству РФ. Это необходимо, чтобы убедиться в безопасности вакцины, отсутствии тяжелых последствий и побочных явлений после ее применения, а также для определения иммунологической эффективности", - пояснили в "Векторе".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ru.sputnik.md/20211216/moderna-nizkaea-effektivnosti-vaktsin-omikron-47274215.html
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россия, вакцина

В России выпущена в гражданский оборот первая серия вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

13:50 17.12.2021
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
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От "ЭпиВакКороны" вакцина отличается только особенностями технологического производства.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Первая серия российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" выпущена в гражданский оборот, передает РИА Новости. В ГНЦ "Вектор" сообщили, что она предназначена для клинических исследований третьей фазы.
"Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объемом 12 тысяч доз предназначена для клинических исследований третьей фазы. В исследовании будет скринировано 250 добровольцев обоего пола старше 60 лет", - говорится в сообщении.
Вакцина отличается от созданной ранее "ЭпиВакКороны" только особенностями технологического производства, уточнили в центре.
"При изменении технологического процесса вакцина должна проходить клинические исследования заново согласно законодательству РФ. Это необходимо, чтобы убедиться в безопасности вакцины, отсутствии тяжелых последствий и побочных явлений после ее применения, а также для определения иммунологической эффективности", - пояснили в "Векторе".
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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