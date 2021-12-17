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На Сицилии арестованы сотрудники интерната для людей с особыми потребностями
© AFP 2021 / Andreas SOLAROИтальянский полицейский
© AFP 2021 / Andreas SOLARO
Следствие выявило, что средства, предназначавшиеся людям с ограниченными возможностями, присваивались, а они сами подвергались пыткам и издевательствам.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Итальянский суд заключил под стражу десять и отправил под домашний арест семь сотрудников учреждения по уходу за инвалидами на Сицилии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение финансовой гвардии Италии.
В рамках операции под общим названием Relax ограничительные меры применили в отношении 35 человек. Их обвиняют в пытках, незаконном лишении свободы, а также незаконном присвоении средств, коррупции и мошенничестве. Арест наложен на само заведение, а также на активы в размере 6,7 миллиона евро.
В сообщении финансовой гвардии отмечается, что в учреждении содержались 23 пациента с физическими и умственными отклонениями, помощь которым оказывалась по договору с управлением здравоохранения Палермо.
В рамках операции под общим названием Relax ограничительные меры применили в отношении 35 человек. Их обвиняют в пытках, незаконном лишении свободы, а также незаконном присвоении средств, коррупции и мошенничестве. Арест наложен на само заведение, а также на активы в размере 6,7 миллиона евро.
В сообщении финансовой гвардии отмечается, что в учреждении содержались 23 пациента с физическими и умственными отклонениями, помощь которым оказывалась по договору с управлением здравоохранения Палермо.
Следствие в отношении сотрудников центра шло по двум направлениям. Первое касалось финансовой стороны: так как у предприятия был статус некоммерческого, его сотрудники, используя фальшивые документы, получали от властей Сицилии фонды на нужды пациентов и обустройство. Из этих средств более 470 тысяч евро пошли на личные траты руководства и сотрудников учреждения: покупку машин и ювелирных изделий, путешествия и премии.
Второе направление расследования касалось фактов применения пыток и унижения размещенных в центре пациентов.
Второе направление расследования касалось фактов применения пыток и унижения размещенных в центре пациентов.
"Не обращая внимания на психофизическую уязвимость пациентов, страдающих серьезными умственными и психическими отклонениями, сотрудники структуры систематически прибегали к наказаниям (например, лишению пищи), избиениям (в том числе пинки, пощечины)... к ежедневному неоправданному ограничению личной свободы нескольких пациентов, запирая их как днем, так и ночью в комнате площадью несколько квадратных метров, которую они называли "комнатой отдыха", где инвалиды оставались часто на несколько часов, в темноте и без какой-либо посторонней помощи, умоляя выйти на улицу, выпрашивая воду или еду, справляя физиологические потребности на пол", - говорится в сообщении.
Были также установлены случаи неправомерного применения лекарственных средств для седации пациентов и облегчения посменной работы.
"Пациенты были подвергнуты образу жизни, который без преувеличения можно назвать противоречащим принципам гуманности. Они ежедневно отбывали наказание в своей инвалидности, подвергаясь систематическим пыткам, которые усугубляли их психическое состояние и разрушали их организмы", - заявил судья предварительного следствия, выдавший санкции на аресты.