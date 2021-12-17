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На Сицилии арестованы сотрудники интерната для людей с особыми потребностями
На Сицилии арестованы сотрудники интерната для людей с особыми потребностями
Деньги, предназначавшиеся людям с ограниченными возможностями, присваивались, а они сами подвергались пыткам и издевательствам.
2021-12-17T21:02+0200
2021-12-17T21:02+0200
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Итальянский суд заключил под стражу десять и отправил под домашний арест семь сотрудников учреждения по уходу за инвалидами на Сицилии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение финансовой гвардии Италии.В рамках операции под общим названием Relax ограничительные меры применили в отношении 35 человек. Их обвиняют в пытках, незаконном лишении свободы, а также незаконном присвоении средств, коррупции и мошенничестве. Арест наложен на само заведение, а также на активы в размере 6,7 миллиона евро.В сообщении финансовой гвардии отмечается, что в учреждении содержались 23 пациента с физическими и умственными отклонениями, помощь которым оказывалась по договору с управлением здравоохранения Палермо.Следствие в отношении сотрудников центра шло по двум направлениям. Первое касалось финансовой стороны: так как у предприятия был статус некоммерческого, его сотрудники, используя фальшивые документы, получали от властей Сицилии фонды на нужды пациентов и обустройство. Из этих средств более 470 тысяч евро пошли на личные траты руководства и сотрудников учреждения: покупку машин и ювелирных изделий, путешествия и премии.Второе направление расследования касалось фактов применения пыток и унижения размещенных в центре пациентов."Не обращая внимания на психофизическую уязвимость пациентов, страдающих серьезными умственными и психическими отклонениями, сотрудники структуры систематически прибегали к наказаниям (например, лишению пищи), избиениям (в том числе пинки, пощечины)... к ежедневному неоправданному ограничению личной свободы нескольких пациентов, запирая их как днем, так и ночью в комнате площадью несколько квадратных метров, которую они называли "комнатой отдыха", где инвалиды оставались часто на несколько часов, в темноте и без какой-либо посторонней помощи, умоляя выйти на улицу, выпрашивая воду или еду, справляя физиологические потребности на пол", - говорится в сообщении. Были также установлены случаи неправомерного применения лекарственных средств для седации пациентов и облегчения посменной работы."Пациенты были подвергнуты образу жизни, который без преувеличения можно назвать противоречащим принципам гуманности. Они ежедневно отбывали наказание в своей инвалидности, подвергаясь систематическим пыткам, которые усугубляли их психическое состояние и разрушали их организмы", - заявил судья предварительного следствия, выдавший санкции на аресты.
https://ru.sputnik.md/20211118/nalogovaya-proverit-formirovanie-tsen-na-sotsialno-znachimye-tovary-moldove-46518761.html
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в мире, италия, мошенничество

На Сицилии арестованы сотрудники интерната для людей с особыми потребностями

21:02 17.12.2021
© AFP 2021 / Andreas SOLAROИтальянский полицейский
Итальянский полицейский - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / Andreas SOLARO
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Следствие выявило, что средства, предназначавшиеся людям с ограниченными возможностями, присваивались, а они сами подвергались пыткам и издевательствам.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Итальянский суд заключил под стражу десять и отправил под домашний арест семь сотрудников учреждения по уходу за инвалидами на Сицилии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение финансовой гвардии Италии.

В рамках операции под общим названием Relax ограничительные меры применили в отношении 35 человек. Их обвиняют в пытках, незаконном лишении свободы, а также незаконном присвоении средств, коррупции и мошенничестве. Арест наложен на само заведение, а также на активы в размере 6,7 миллиона евро.

В сообщении финансовой гвардии отмечается, что в учреждении содержались 23 пациента с физическими и умственными отклонениями, помощь которым оказывалась по договору с управлением здравоохранения Палермо.
Следствие в отношении сотрудников центра шло по двум направлениям. Первое касалось финансовой стороны: так как у предприятия был статус некоммерческого, его сотрудники, используя фальшивые документы, получали от властей Сицилии фонды на нужды пациентов и обустройство. Из этих средств более 470 тысяч евро пошли на личные траты руководства и сотрудников учреждения: покупку машин и ювелирных изделий, путешествия и премии.

Второе направление расследования касалось фактов применения пыток и унижения размещенных в центре пациентов.
"Не обращая внимания на психофизическую уязвимость пациентов, страдающих серьезными умственными и психическими отклонениями, сотрудники структуры систематически прибегали к наказаниям (например, лишению пищи), избиениям (в том числе пинки, пощечины)... к ежедневному неоправданному ограничению личной свободы нескольких пациентов, запирая их как днем, так и ночью в комнате площадью несколько квадратных метров, которую они называли "комнатой отдыха", где инвалиды оставались часто на несколько часов, в темноте и без какой-либо посторонней помощи, умоляя выйти на улицу, выпрашивая воду или еду, справляя физиологические потребности на пол", - говорится в сообщении.
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Были также установлены случаи неправомерного применения лекарственных средств для седации пациентов и облегчения посменной работы.
"Пациенты были подвергнуты образу жизни, который без преувеличения можно назвать противоречащим принципам гуманности. Они ежедневно отбывали наказание в своей инвалидности, подвергаясь систематическим пыткам, которые усугубляли их психическое состояние и разрушали их организмы", - заявил судья предварительного следствия, выдавший санкции на аресты.
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