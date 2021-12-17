https://ru.sputnik.md/20211217/skandal-prosrochennye-vaktsinai-minzdrav-rassledovanie-47305853.html

Скандал с просроченными вакцинами: Минздрав начинает расследование

Скандал с просроченными вакцинами: Минздрав начинает расследование

Минздрав выступил с уточнениями по поводу аудита, выполненного Счетной палатой.

2021-12-17T09:53+0200

2021-12-17T09:53+0200

2021-12-17T10:46+0200

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

просроченные

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558851_0:240:3073:1968_1920x0_80_0_0_04016226c053af3020e477c3728f98c8.jpg

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения создало комиссию по расследованию, которая проверит, как ставили вакцины против коронавируса в медицинских учреждениях и центрах вакцинации. Такое решение в Минздраве приняли после проведения аудита Счетной палаты, который выявил, что примерно 7 тысяч прививок против COVID-19 с истекшим сроком годности были введены гражданам. Напомним, ранее в Минздраве опровергли данные аудита. Как отметили в ведомстве, выводы, представленные Счетной палатой, основаны на данных, извлеченных из реестра прививок, относящихся к периоду 30.05 – 31.08.2021."Мы заявляем, что вакцины с истекшим сроком годности не использовались, а задержка введения данных о вакцинации не имеет ничего общего с самим препаратом. В то время система записи информации была недостаточно развита, чтобы избежать технических ошибок регистрации", – сообщили тогда в Минздраве.Аудит СП под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченными препаратами. Об этом на заседании СП в четверг заявил председатель структуры Мариан Лупу.Как уточнила аудитор Ирина Рогачева, речь идет о 6804 подобных случаях.

https://ru.sputnik.md/20211216/nemerenko-schetnaya-palata-47301402.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, минздрав, просроченные, вакцинация