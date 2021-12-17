https://ru.sputnik.md/20211217/snimut-immunitet-shora-chem-zakonchilos-sekretnoe-zasedanie-yurkomisii-47323214.html

Снимут ли иммунитет с Шора: чем закончилось секретное заседание юркомисии

Снимут ли иммунитет с Шора: чем закончилось секретное заседание юркомисии

Олеся Стамате рассказала чем закончилось секретное заседание парламентской юркомиссии.

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Рассмотрена часть запросов врио генерального прокурора о снятии неприкосновенности с депутата от фракции "Шор" Илана Шора. Об этом сообщила на брифинге в пятницу глава парламентской юридической комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате. По ее словам, на заседании комиссии было решено взять паузу. Рассмотрение запросов продолжится во вторник, 21 декабря.Как уточнила Стамате, на заседании присутствовали прокуроры и адвокаты Шора.Она также рассказала, что Шор был извещен в пятницу о заседании комиссии всеми способами, которые были доступны секретариату комиссии (по электронной почте, по телефону к фракции партии "Шор" обратились с просьбой отправить их депутату сообщение о собрании и предложение участвовать, если он пожелает). "Мы не получили ни одного ответа со стороны депутата. На заседании были два его адвоката, их доступ был одобрен и мы приступили к рассмотрению запросов врио генерального прокурора Думитру Робу", - пояснила Стамате.Напомним, и. о. генпрокурора Думитру Робу потребовал снятия иммунитета с депутата парламента Илана Шора по нескольким статьям обвинения. Об этом сообщил спикер Игорь Гросу на заседании в четверг. Как известно, утром 16 декабря поступили девять заявлений от Генпрокуратуры о "снятии иммунитета для задержания, обыска, ареста, привлечения к уголовной ответственности депутата Илана Шора".Прокуроры обвиняют Илана Шора в совершении таких преступлений:Игорь Гросу передал все заявления Генпрокуратуры на рассмотрение в юридическую комиссию парламента.

https://ru.sputnik.md/20211217/deputaty-soberutsya-na-zakrytoe-zasedanie-oni-reshat-sudbu-shor-47306780.html

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