https://ru.sputnik.md/20211217/snimut-immunitet-shora-chem-zakonchilos-sekretnoe-zasedanie-yurkomisii-47323214.html
Снимут ли иммунитет с Шора: чем закончилось секретное заседание юркомисии
Снимут ли иммунитет с Шора: чем закончилось секретное заседание юркомисии
Олеся Стамате рассказала чем закончилось секретное заседание парламентской юркомиссии.
2021-12-17T17:59+0200
2021-12-17T17:59+0200
2021-12-17T18:04+0200
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Рассмотрена часть запросов врио генерального прокурора о снятии неприкосновенности с депутата от фракции "Шор" Илана Шора. Об этом сообщила на брифинге в пятницу глава парламентской юридической комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате. По ее словам, на заседании комиссии было решено взять паузу. Рассмотрение запросов продолжится во вторник, 21 декабря.Как уточнила Стамате, на заседании присутствовали прокуроры и адвокаты Шора.Она также рассказала, что Шор был извещен в пятницу о заседании комиссии всеми способами, которые были доступны секретариату комиссии (по электронной почте, по телефону к фракции партии "Шор" обратились с просьбой отправить их депутату сообщение о собрании и предложение участвовать, если он пожелает). "Мы не получили ни одного ответа со стороны депутата. На заседании были два его адвоката, их доступ был одобрен и мы приступили к рассмотрению запросов врио генерального прокурора Думитру Робу", - пояснила Стамате.Напомним, и. о. генпрокурора Думитру Робу потребовал снятия иммунитета с депутата парламента Илана Шора по нескольким статьям обвинения. Об этом сообщил спикер Игорь Гросу на заседании в четверг. Как известно, утром 16 декабря поступили девять заявлений от Генпрокуратуры о "снятии иммунитета для задержания, обыска, ареста, привлечения к уголовной ответственности депутата Илана Шора".Прокуроры обвиняют Илана Шора в совершении таких преступлений:Игорь Гросу передал все заявления Генпрокуратуры на рассмотрение в юридическую комиссию парламента.
https://ru.sputnik.md/20211217/deputaty-soberutsya-na-zakrytoe-zasedanie-oni-reshat-sudbu-shor-47306780.html
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в молдове, молдова, парламент, иммунитет
Снимут ли иммунитет с Шора: чем закончилось секретное заседание юркомисии
17:59 17.12.2021 (обновлено: 18:04 17.12.2021)
Олеся Стамате рассказала, чем закончилось секретное заседание парламентской юридической комиссии.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Рассмотрена часть запросов врио генерального прокурора о снятии неприкосновенности с депутата от фракции "Шор" Илана Шора. Об этом сообщила на брифинге в пятницу глава парламентской юридической комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате.
По ее словам, на заседании комиссии было решено взять паузу. Рассмотрение запросов продолжится во вторник, 21 декабря.
"Сегодня комиссия рассмотрела некоторые из запросов и взяла перерыв до вторника, до 09.00, когда на заседании комиссии продолжат рассмотрение оставшихся запросов. Члены комиссии решили, что заседание должно быть закрытым", - заявила глава юркомиссии.
Как уточнила Стамате, на заседании присутствовали прокуроры и адвокаты Шора.
Она также рассказала, что Шор был извещен в пятницу о заседании комиссии всеми способами, которые были доступны секретариату комиссии (по электронной почте, по телефону к фракции партии "Шор" обратились с просьбой отправить их депутату сообщение о собрании и предложение участвовать, если он пожелает).
"Мы не получили ни одного ответа со стороны депутата. На заседании были два его адвоката, их доступ был одобрен и мы приступили к рассмотрению запросов врио генерального прокурора Думитру Робу", - пояснила Стамате.
Напомним, и. о. генпрокурора Думитру Робу потребовал снятия иммунитета с депутата парламента Илана Шора по нескольким статьям обвинения. Об этом сообщил спикер Игорь Гросу на заседании в четверг. Как известно, утром 16 декабря поступили девять заявлений от Генпрокуратуры о "снятии иммунитета для задержания, обыска, ареста, привлечения к уголовной ответственности депутата Илана Шора".
Прокуроры обвиняют Илана Шора в совершении таких преступлений:
статья 190, часть пятая "Мошенничество в особо крупных размерах";
статья 243, часть 1 (а, b) "Отмывание денег";
статья 284, часть 1 "Создание преступной организации или руководство ею";
статья 352 (1), части 1, 2 "Ложные заявления в декларациях";
статья 191, часть пятая "Присвоение чужого имущества в особо крупных размерах";
статья 243, часть 3 (а, b) "Отмывание денег";
статья 327, часть 3 "Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации".
Игорь Гросу передал все заявления Генпрокуратуры на рассмотрение в юридическую комиссию парламента.