https://ru.sputnik.md/20211217/stoyanoglo-esche-ugolovnoye-delo-47305302.html

В отношении Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям

В отношении Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям

В деятельности отстраненного генпрокурора нашли еще некоторые нарушения, которые подходят под две другие статьи Уголовного кодекса страны.

2021-12-17T09:33+0200

2021-12-17T09:33+0200

2021-12-17T09:33+0200

общество

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молдова

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. На отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек. Ранее, 10 декабря, Стояногло был освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный контроль. Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211213/sud-delo-stoyanoglo-47198658.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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