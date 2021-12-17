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В отношении Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям
В отношении Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям
В деятельности отстраненного генпрокурора нашли еще некоторые нарушения, которые подходят под две другие статьи Уголовного кодекса страны.
2021-12-17T09:33+0200
2021-12-17T09:33+0200
общество
в молдове
уголовное дело
молдова
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. На отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек. Ранее, 10 декабря, Стояногло был освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный контроль. Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211213/sud-delo-stoyanoglo-47198658.html
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в молдове, уголовное дело, молдова, александр стояногло

В отношении Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям

09:33 17.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В деятельности отстраненного генпрокурора нашли еще некоторые нарушения, которые подходят под две другие статьи Уголовного кодекса страны.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. На отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.
"Подтверждаем возбуждение уголовного дела по двум статьям: ст.177 Уголовного кодекса "нарушение неприкосновенности личной жизни" и ст. 315 "разглашение данных уголовного расследования", - заявила Керпек.
Ранее, 10 декабря, Стояногло был освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный контроль.
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
Прокуроры отправили в суд одно из уголовных дел против Стояногло
13 декабря, 17:49
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