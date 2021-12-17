https://ru.sputnik.md/20211217/stoyanoglo-esche-ugolovnoye-delo-47305302.html
В отношении Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям
В отношении Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям
В деятельности отстраненного генпрокурора нашли еще некоторые нарушения, которые подходят под две другие статьи Уголовного кодекса страны.
2021-12-17T09:33+0200
2021-12-17T09:33+0200
2021-12-17T09:33+0200
общество
в молдове
уголовное дело
молдова
александр стояногло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45391654_430:250:3021:1708_1920x0_80_0_0_babec9cb7f1c520f6fc965ae3f465154.jpg
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. На отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек. Ранее, 10 декабря, Стояногло был освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный контроль. Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211213/sud-delo-stoyanoglo-47198658.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45391654_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_aa737d532031682817a1c065bf0f5685.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, уголовное дело, молдова, александр стояногло
В отношении Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям
В деятельности отстраненного генпрокурора нашли еще некоторые нарушения, которые подходят под две другие статьи Уголовного кодекса страны.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik.
На отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло открыли еще одно уголовное дело по двум статьям. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.
"Подтверждаем возбуждение уголовного дела по двум статьям: ст.177 Уголовного кодекса "нарушение неприкосновенности личной жизни" и ст. 315 "разглашение данных уголовного расследования", - заявила Керпек.
Ранее, 10 декабря, Стояногло был освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный контроль.
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу
исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.