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Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены
Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 18, 19 и 20 декабря.
2021-12-17T11:38+0200
2021-12-17T11:38+0200
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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на выходных. Так, 95-й бензин подорожает на десять банов, цена поднимется до 20,29 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на семь банов – до 17,22 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены

11:38 17.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкзаправочный пистолет
заправочный пистолет - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
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Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные.
КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на выходных.
Так, 95-й бензин подорожает на десять банов, цена поднимется до 20,29 лея за литр.
Цена на дизтопливо поднимется на семь банов – до 17,22 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.
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