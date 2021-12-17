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Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены

Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 18, 19 и 20 декабря.

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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на выходных. Так, 95-й бензин подорожает на десять банов, цена поднимется до 20,29 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на семь банов – до 17,22 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.

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