https://ru.sputnik.md/20211217/toplivo-moldova-dorozhaet-nare-publikuet-tseny-47308551.html
Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены
Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 18, 19 и 20 декабря.
2021-12-17T11:38+0200
2021-12-17T11:38+0200
2021-12-17T11:38+0200
общество
в молдове
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цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на выходных. Так, 95-й бензин подорожает на десять банов, цена поднимется до 20,29 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на семь банов – до 17,22 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Топливо в Молдове дорожает: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные.
КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на выходных.
Так, 95-й бензин подорожает на десять банов, цена поднимется до 20,29 лея за литр.
Цена на дизтопливо поднимется на семь банов – до 17,22 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.