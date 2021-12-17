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ЦИК завершил печать бюллетеней к выборам мэра в Бельцах
ЦИК завершил печать бюллетеней к выборам мэра в Бельцах
К выборам в Бельцах практически все готово.
2021-12-17T12:50+0200
2021-12-17T13:00+0200
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила процесс печати бюллетеней для организации второго тура новых местных выборов в муниципии Бельцы, которые состоятся 19 декабря. Всего было напечатано 102 105 бюллетеней."В течение сегодняшнего дня бюллетени вместе с другими избирательными материалами передадут избирательным советам, а завтра утром, согласно процедурам, будут переданы избирательным органам района", - говорится в сообщении ЦИК. Как ранее сообщали в ЦИК, из напечатанных бюллетеней 51 988 - на государственном языке и 50 117 - на русском.Длина бюллетеня, отпечатанного на матовой бумаге сиреневого цвета, составит 128 миллиметров в длину и 140 миллиметров в ширину, информирует ЦИК.В бюллетенях для голосования будут указаны имена двух конкурентов на выборах: Николая Григоришина, независимого кандидата, и Николая Кирильчука, выдвиженца партии "Патриоты Молдовы".Стоимость бюллетеня составляет 0,24 лея, всего тиража – 24 502,20 лея.Кризисный второй турВторой тур выборов примара в Бельцах состоится 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).В поддержку решения проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались.Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур проходит независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
https://ru.sputnik.md/20211215/tsik-pristupil-k-pechati-byulleteney-dlya-vtorogo-tura-vyborov-v-beltsakh-47258942.html
https://ru.sputnik.md/20211207/tauber-vybory-beltsy-46997219.html
https://ru.sputnik.md/20211217/deputaty-soberutsya-na-zakrytoe-zasedanie-oni-reshat-sudbu-shor-47306780.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, выборы, бюллетени, избирательные бюллетени

ЦИК завершил печать бюллетеней к выборам мэра в Бельцах

12:50 17.12.2021 (обновлено: 13:00 17.12.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГолосование на выборах президента Молдавии в Москве
Голосование на выборах президента Молдавии в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
К выборам в Бельцах практически все готово.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила процесс печати бюллетеней для организации второго тура новых местных выборов в муниципии Бельцы, которые состоятся 19 декабря.
Всего было напечатано 102 105 бюллетеней.
"В течение сегодняшнего дня бюллетени вместе с другими избирательными материалами передадут избирательным советам, а завтра утром, согласно процедурам, будут переданы избирательным органам района", - говорится в сообщении ЦИК.
Как ранее сообщали в ЦИК, из напечатанных бюллетеней 51 988 - на государственном языке и 50 117 - на русском.
Длина бюллетеня, отпечатанного на матовой бумаге сиреневого цвета, составит 128 миллиметров в длину и 140 миллиметров в ширину, информирует ЦИК.

В бюллетенях для голосования будут указаны имена двух конкурентов на выборах: Николая Григоришина, независимого кандидата, и Николая Кирильчука, выдвиженца партии "Патриоты Молдовы".

Стоимость бюллетеня составляет 0,24 лея, всего тиража – 24 502,20 лея.
Comisia Electorală Centrală a Republcii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Политика
ЦИК приступил к печати бюллетеней для второго тура выборов в Бельцах
15 декабря, 17:02

Кризисный второй тур

Второй тур выборов примара в Бельцах состоится 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В поддержку решения проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались.
Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур проходит независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
Радио
Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц
7 декабря, 09:00

Исключение Таубер из предвыборной гонки

Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.
Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.
Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
Liberty Summit Ilan Șor Илан Шор - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
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