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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20211217/v-den-vyborov-mera-v-beltsakh-ozhidayutsya-protesty-47331085.html
В день выборов мэра в Бельцах ожидаются протесты
В день выборов мэра в Бельцах ожидаются протесты
В день голосования во втором туре выборов мэра Бельц в городе намечены митинги.
2021-12-17T21:50+0200
2021-12-17T21:50+0200
политика
в молдове
бельцы
марина таубер
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. В воскресенье, в день второго тура новых местных выборов в Бельцах, ожидается проведение протестов сторонников баллотировавшейся на этот пост представителя партии "Шор" Марины Таубер.Об этом сама Таубер заявила в пятницу в ходе передачи на одном из частных молдавских телеканалов."В воскресенье (19 декабря, - прим. ред.) в 11 часов мы собираем в Бельцах массивный протест напротив примэрии. Это протест против беззакония , которое произошло в Бельцах. Это протест против Майи Санду, PAS, власти, которая творит беспредел и топчет права граждан во всей стране", - заявила Таубер.Кризисный второй турВторой тур выборов примара в Бельцах состоится 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).В поддержку решения проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались.Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур прошли независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).Партия "Действие и солидарность" (PAS) 6 декабря объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча.На следующий день с призывом бойкотировать выборы к бельчанам обратился кандидат в мэры Бельц от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский.В итоге во втором туре выборов будут участвовать независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
https://ru.sputnik.md/20211207/tauber-vybory-beltsy-46997219.html
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Ирина Каруш
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в молдове, бельцы, марина таубер

В день выборов мэра в Бельцах ожидаются протесты

21:50 17.12.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoПримэрия Бельц
Примэрия Бельц - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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В день голосования во втором туре выборов мэра Бельц в городе намечены митинги.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. В воскресенье, в день второго тура новых местных выборов в Бельцах, ожидается проведение протестов сторонников баллотировавшейся на этот пост представителя партии "Шор" Марины Таубер.
Об этом сама Таубер заявила в пятницу в ходе передачи на одном из частных молдавских телеканалов.
"В воскресенье (19 декабря, - прим. ред.) в 11 часов мы собираем в Бельцах массивный протест напротив примэрии. Это протест против беззакония , которое произошло в Бельцах. Это протест против Майи Санду, PAS, власти, которая творит беспредел и топчет права граждан во всей стране", - заявила Таубер.

Кризисный второй тур

Второй тур выборов примара в Бельцах состоится 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В поддержку решения проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались.
Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур прошли независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).
Партия "Действие и солидарность" (PAS) 6 декабря объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча.
На следующий день с призывом бойкотировать выборы к бельчанам обратился кандидат в мэры Бельц от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский.
В итоге во втором туре выборов будут участвовать независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
Радио
Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц
7 декабря, 09:00
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).

Исключение Таубер из предвыборной гонки

Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.
Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.
Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
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