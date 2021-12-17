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В начале 2022 года ОЧЭС возглавит Молдова
В начале 2022 года ОЧЭС возглавит Молдова
Председательство в организации перейдет к Молдове до лета следующего года, в соответствии с регламентом ОЧЭС
2021-12-17T20:02+0200
2021-12-17T20:02+0200
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КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Глава МИДЕИ Нику Попеску участвовал в заседании комитета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое проходило в режиме видеоконференции.Министры иностранных дел подвели итоги шестимесячного председательства Грузии и приветствовали переход этого мандата к Республике Молдова на период с 1 января по 30 июня 2022 года.Выступая на конференции, Нику Попеску заявил, что в период председательства Молдовы особое внимание будет уделено сотрудничеству в области цифровой модернизации в государствах-членах организации."Особое внимание будет уделено отраслевому сотрудничеству, повышению продуктивности рабочих групп, сотрудничеству в области цифровой трансформации", - отметил он.Членами Организации черноморского экономического сотрудничества являются 13 государств: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Республика Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина и Северная Македония.
https://ru.sputnik.md/20210630/predsedatelstvo-rossii-v-oches-mid-rf-35311427.html
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мидеи, очэс, нику попеску, в мире, молдова

В начале 2022 года ОЧЭС возглавит Молдова

20:02 17.12.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС, BSEC)
Флаги стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС, BSEC) - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Председательство в организации перейдет к Молдове до лета следующего года, в соответствии с регламентом ОЧЭС.
КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Глава МИДЕИ Нику Попеску участвовал в заседании комитета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое проходило в режиме видеоконференции.
Министры иностранных дел подвели итоги шестимесячного председательства Грузии и приветствовали переход этого мандата к Республике Молдова на период с 1 января по 30 июня 2022 года.
Выступая на конференции, Нику Попеску заявил, что в период председательства Молдовы особое внимание будет уделено сотрудничеству в области цифровой модернизации в государствах-членах организации.
"Особое внимание будет уделено отраслевому сотрудничеству, повышению продуктивности рабочих групп, сотрудничеству в области цифровой трансформации", - отметил он.
Членами Организации черноморского экономического сотрудничества являются 13 государств: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Республика Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина и Северная Македония.
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