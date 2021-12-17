https://ru.sputnik.md/20211217/v-nachale-2022-goda-oches-vozglavit-moldova-47319487.html

В начале 2022 года ОЧЭС возглавит Молдова

В начале 2022 года ОЧЭС возглавит Молдова

Председательство в организации перейдет к Молдове до лета следующего года, в соответствии с регламентом ОЧЭС

2021-12-17T20:02+0200

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политика

мидеи

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КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Глава МИДЕИ Нику Попеску участвовал в заседании комитета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое проходило в режиме видеоконференции.Министры иностранных дел подвели итоги шестимесячного председательства Грузии и приветствовали переход этого мандата к Республике Молдова на период с 1 января по 30 июня 2022 года.Выступая на конференции, Нику Попеску заявил, что в период председательства Молдовы особое внимание будет уделено сотрудничеству в области цифровой модернизации в государствах-членах организации."Особое внимание будет уделено отраслевому сотрудничеству, повышению продуктивности рабочих групп, сотрудничеству в области цифровой трансформации", - отметил он.Членами Организации черноморского экономического сотрудничества являются 13 государств: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Республика Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина и Северная Македония.

https://ru.sputnik.md/20210630/predsedatelstvo-rossii-v-oches-mid-rf-35311427.html

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мидеи, очэс, нику попеску, в мире, молдова