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В России есть технология создания вакцины при разных штаммах COVID
В России есть технология создания вакцины при разных штаммах COVID
В НИЦ Гамалеи сообщили, что уже существует технология создания вакцины от всех антигенов при разных штаммах коронавируса.
2021-12-17T16:02+0200
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КИШИНЕВ, 17дек - Sputnik. В случае если будут циркулировать разные штаммы COVID-19, в России уже есть технология для создания вакцины, защищающей сразу от всех антигенов, об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.Институт Гамалеи всегда занимался разработкой технологий, позволяющих реагировать на угрозы со стороны вирусных заболеваний, - также отметил ученый. По его словам, основная угроза состоит в том, что возбудители, в первую очередь РНК-содержащие вирусы, очень быстро меняются. Поэтому необходимы такие технологии, которые позволяют перейти с одного антигенного варианта на другой.Таких технологий несколько, отметил он, и вместе они дают универсальную защиту.В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, россия

В России есть технология создания вакцины при разных штаммах COVID

16:02 17.12.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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В НИЦ Гамалеи сообщили, что уже существует технология создания вакцины от всех антигенов при разных штаммах коронавируса.
КИШИНЕВ, 17дек - Sputnik. В случае если будут циркулировать разные штаммы COVID-19, в России уже есть технология для создания вакцины, защищающей сразу от всех антигенов, об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.
Институт Гамалеи всегда занимался разработкой технологий, позволяющих реагировать на угрозы со стороны вирусных заболеваний, - также отметил ученый. По его словам, основная угроза состоит в том, что возбудители, в первую очередь РНК-содержащие вирусы, очень быстро меняются. Поэтому необходимы такие технологии, которые позволяют перейти с одного антигенного варианта на другой.

"Такая технология уже создана для вируса гриппа и прекрасно апробируется сейчас в клинических испытаниях... и та же самая технология и даже в более расширенном варианте сейчас действительно апробируется для коронавируса. Опять же повторяю, независимо от того, какие еще, соответственно, антигенные варианты в ближайшее время возникнут", - сказал Гинцбург на брифинге.

Таких технологий несколько, отметил он, и вместе они дают универсальную защиту.
В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.
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