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В Тирасполе состоялась инаугурация Вадима Красносельского
В Тирасполе состоялась инаугурация Вадима Красносельского
Глава Приднестровья принес присягу на молдавском, русском и украинском языках.
2021-12-17T12:38+0200
2021-12-17T14:45+0200
общество
приднестровье
инаугурация
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. В Тирасполе состоялась инаугурация Вадима Красносельского. Церемония прошла в государственном театре драмы имени Аронецкой.Председатель ЦИК Приднестровья Елена Городецкая подвела итоги выборов — на выборах, прошедших в минувшее воскресенье, за Вадима Красносельского свои голоса отдали 79,4 % избирателей.Красносельский во второй раз принес присягу на верность народу Приднестровья. Текст присяги подписан на трех языках — русском, молдавском и украинском.Первая инаугурация Красносельского в качестве главы Приднестровья состоялась 16 декабря 2016 года.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20211213/tsik-pridnestrovya-podvel-ofitsialnye-itogi-vyborov-v-regione-47200502.html
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приднестровье, инаугурация, вадим красносельский

В Тирасполе состоялась инаугурация Вадима Красносельского

12:38 17.12.2021 (обновлено: 14:45 17.12.2021)
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / В Тирасполе прошла инаугурация Вадима Красносельского
В Тирасполе прошла инаугурация Вадима Красносельского - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Глава Приднестровья принес присягу на молдавском, русском и украинском языках.
КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. В Тирасполе состоялась инаугурация Вадима Красносельского. Церемония прошла в государственном театре драмы имени Аронецкой.

Председатель ЦИК Приднестровья Елена Городецкая подвела итоги выборов — на выборах, прошедших в минувшее воскресенье, за Вадима Красносельского свои голоса отдали 79,4 % избирателей.
Красносельский во второй раз принес присягу на верность народу Приднестровья. Текст присяги подписан на трех языках — русском, молдавском и украинском.
Первая инаугурация Красносельского в качестве главы Приднестровья состоялась 16 декабря 2016 года.
Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Подсчёт голосов на выборах лидера Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
ЦИК Приднестровья подвел официальные итоги выборов в регионе
13 декабря, 18:13
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