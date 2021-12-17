https://ru.sputnik.md/20211217/v-tiraspole-sostoyalas-inauguratsiya-vadima-krasnoselskogo-47310520.html

В Тирасполе состоялась инаугурация Вадима Красносельского

В Тирасполе состоялась инаугурация Вадима Красносельского

Глава Приднестровья принес присягу на молдавском, русском и украинском языках.

2021-12-17T12:38+0200

2021-12-17T12:38+0200

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общество

приднестровье

инаугурация

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. В Тирасполе состоялась инаугурация Вадима Красносельского. Церемония прошла в государственном театре драмы имени Аронецкой.Председатель ЦИК Приднестровья Елена Городецкая подвела итоги выборов — на выборах, прошедших в минувшее воскресенье, за Вадима Красносельского свои голоса отдали 79,4 % избирателей.Красносельский во второй раз принес присягу на верность народу Приднестровья. Текст присяги подписан на трех языках — русском, молдавском и украинском.Первая инаугурация Красносельского в качестве главы Приднестровья состоялась 16 декабря 2016 года.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ru.sputnik.md/20211213/tsik-pridnestrovya-podvel-ofitsialnye-itogi-vyborov-v-regione-47200502.html

приднестровье

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приднестровье, инаугурация, вадим красносельский