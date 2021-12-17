https://ru.sputnik.md/20211217/zapolnenie-gaz-vtoraea-nitka-severnii-potok-dva-47318872.html

Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2"

Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2"

Оператор Nord Stream 2 AG начал заполнение природным газом второй нитки газопровода "Северный поток- 2"

2021-12-17T19:04+0200

2021-12-17T19:04+0200

2021-12-17T19:04+0200

газ

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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Оператор Nord Stream 2 AG начал заполнение природным газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2", передает РИА Новости. В ближайшее время будет сообщено о следующих технических шагах."17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2". Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", - говорится в сообщении оператора.Отмечается, что ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Заполнение газом первой нитки завершилось в середине октября."Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проложенных от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта - Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения компанией необходимых требований сертификации. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии. Глава агентства Йохен Хоманн 16 декабря заявил, что, по ожиданиям ведомства, решения по "Северному потоку - 2" в первой половине 2022 года не будет.

https://ru.sputnik.md/20211119/yushkov-kak-zapusk-severnogo-potoka--2-povliyaet-na-stoimost-gaza-v-moldove-46501384.html

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газ, северный поток-2, в мире, россия