Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211218/covid-19-uskoryaet-starenie-47332636.html
COVID-19 ускоряет старение
COVID-19 ускоряет старение
Вирусолог заявил об ускоренном старении людей, переболевших COVID-19
2021-12-18T09:47+0200
2021-12-18T09:47+0200
коронавирус
старение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2133/11/21331162_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_7304050ff8d60436f9e1bfab4d029fa4.jpg
КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил о том, что механизм влияния коронавируса на тело человека позволяет говорить о сходных со старением процессах, протекающих при заболевании, передает РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.Старение из-за COVID-19 зависит от изначальной изношенности сосудов. По его мнению, точно вычислить, насколько коронавирус сокращает продолжительность жизни, невозможно.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
https://ru.sputnik.md/20211204/butenko-koshek-pridetsya-vaktsinirovat-ot-koronavirusa-46858412.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2133/11/21331162_174:0:1881:1280_1920x0_80_0_0_35d3a341d05c4048f8a01c14ed5ee0b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
старение

COVID-19 ускоряет старение

09:47 18.12.2021
CC0 / Pixabay / stevepb / Пенсионер
Пенсионер - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
CC0 / Pixabay / stevepb /
Подписаться на
Вирусолог заявил об ускоренном старении людей, переболевших COVID-19.
КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил о том, что механизм влияния коронавируса на тело человека позволяет говорить о сходных со старением процессах, протекающих при заболевании, передает РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.

"Основная мишень, с точки зрения патогенеза и вреда, который вам наносит коронавирус, это именно сосуды и эндотелии сосудов, то есть тонкий слой клеток, который находится внутри сосудов", — рассказал ученый.

Старение из-за COVID-19 зависит от изначальной изношенности сосудов. По его мнению, точно вычислить, насколько коронавирус сокращает продолжительность жизни, невозможно.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
Радио
Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса
4 декабря, 08:00
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:18Где в Кишиневе 18 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:47COVID-19 ускоряет старение
09:15Стоянонгло высказался о новом уголовном деле
08:43Пока все спали: ВОЗ одобрила индийскую вакцину, выход России из ДОН и мутации "омикрона"
08:00Робу: почему в Молдове не вырабатывают дешевую электроэнергию
07:30Туристический троллейбус в Кишиневе на праздники станет работать по-другому
07:00Самый точный прогноз погоды: дождь со снегом
00:01Погодные рекорды Молдовы 17 декабря
ВчераМИД: Россия читает актуальным проведение саммита ОЧЭС
ВчераРазрушение ДОН - инициатива США с опасными последствиями
ВчераКляп для генпрокурора: почему на Стояногло открыли новое уголовное дело
ВчераВ день выборов мэра в Бельцах ожидаются протесты
ВчераПривитым "Спутником V": какую вакцину в Молдове выбрать для бустерной дозы
ВчераНа Сицилии арестованы сотрудники интерната для людей с особыми потребностями
ВчераГде ошибка: Счетная палата рассказала, как выявила нарушения при вакцинации
ВчераОфициально: все привитые в Молдове могут получить бустерную дозу вакцины
ВчераВ начале 2022 года ОЧЭС возглавит Молдова
ВчераПолзучее вторжение НАТО на Украину уже происходит - Песков
ВчераНачалось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2"
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове