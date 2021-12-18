https://ru.sputnik.md/20211218/covid-19-uskoryaet-starenie-47332636.html

COVID-19 ускоряет старение

COVID-19 ускоряет старение

Вирусолог заявил об ускоренном старении людей, переболевших COVID-19

2021-12-18T09:47+0200

2021-12-18T09:47+0200

2021-12-18T09:47+0200

коронавирус

старение

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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил о том, что механизм влияния коронавируса на тело человека позволяет говорить о сходных со старением процессах, протекающих при заболевании, передает РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.Старение из-за COVID-19 зависит от изначальной изношенности сосудов. По его мнению, точно вычислить, насколько коронавирус сокращает продолжительность жизни, невозможно.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.

https://ru.sputnik.md/20211204/butenko-koshek-pridetsya-vaktsinirovat-ot-koronavirusa-46858412.html

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старение