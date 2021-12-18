https://ru.sputnik.md/20211218/deputat-gosdumy-demarsh-midei---shag-nazad-v-pridnestrovskom-uregulirovanii-47343645.html
Депутат Госдумы: демарш МИДЕИ – шаг назад в приднестровском урегулировании
Депутат Госдумы: демарш МИДЕИ – шаг назад в приднестровском урегулировании
Российская Федерация остается надежным гарантом нормального течения процесса приднестровского урегулирования.
2021-12-18T22:17+0200
2021-12-18T22:17+0200
2021-12-18T22:51+0200
политика
приднестровье
молдова
госдума
мидеи
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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Молдавское внешнеполитическое ведомство необдуманными заявлениями ставит под сомнение колоссальные усилия, вложенные в достижение мира на Днестре. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил зампред Комитета Государственной Думы по делам СНГ Артем Туров.Представители министерства иностранных дел и европейской интеграции выступили с информационной нотой после того, как Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов побывал в пятницу, 17 декабря, в Тирасполе."В контексте участия посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова на так называемой "инаугурации" тираспольского лидера, хотим напомнить, что так называемые "президентские выборы" в Приднестровском регионе являются нелегитимными и противоречат конституционным основам Молдовы. В связи с этим участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция", - говорится в сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.Выборы лидера Приднестровья прошли 12 декабря. По итогам голосования местный Центризбирком объявил о победе Вадима Красносельского. Инаугурация прошла в пятницу.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Красносельский одержал победу во второй раз.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20211213/tsik-pridnestrovya-podvel-ofitsialnye-itogi-vyborov-v-regione-47200502.html
https://ru.sputnik.md/20211214/gosdume-zapros-deportatsiey-rossiyan-moldova-47238791.html
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приднестровье, молдова, госдума, мидеи
Депутат Госдумы: демарш МИДЕИ – шаг назад в приднестровском урегулировании
22:17 18.12.2021 (обновлено: 22:51 18.12.2021)
Российская Федерация, как и ее дипломатический корпус в Молдове, остается надежным гарантом нормального течения процесса приднестровского урегулирования, заявил Sputnik Артем Туров.
КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik.
Молдавское внешнеполитическое ведомство необдуманными заявлениями ставит под сомнение колоссальные усилия, вложенные в достижение мира на Днестре. Об этом в интервью Sputnik Молдова
заявил зампред Комитета Государственной Думы по делам СНГ Артем Туров.
"Приднестровье и его политическое руководство является международно признанным субъектом в рамках переговорного формата "5+2". Российская Федерация, как и ее дипломатический корпус в Молдове, остается надежным гарантом нормального течения процесса приднестровского урегулирования. Сегодняшнее заявление молдавского МИДЕИ выглядит очевидным шагом назад в ходе мирного процесса на Днестре", – заявил Туров.
Представители министерства иностранных дел и европейской интеграции выступили с информационной нотой после того, как Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов побывал в пятницу, 17 декабря, в Тирасполе.
"В контексте участия посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова на так называемой "инаугурации" тираспольского лидера, хотим напомнить, что так называемые "президентские выборы" в Приднестровском регионе являются нелегитимными и противоречат конституционным основам Молдовы. В связи с этим участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция", - говорится в сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.
Выборы лидера Приднестровья прошли 12 декабря. По итогам голосования местный Центризбирком объявил о победе Вадима Красносельского. Инаугурация прошла в пятницу.
Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Красносельский одержал победу во второй раз.
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.