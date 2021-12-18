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https://ru.sputnik.md/20211218/dodon-izbran-pochetnym-predsedatelem-psrm-47337478.html
Додон избран почетным председателем ПСРМ
Додон избран почетным председателем ПСРМ
Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон избран почетным председателем политического формирования
2021-12-18T14:07+0200
2021-12-18T14:24+0200
в молдове
политика
игорь додон
председатель
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КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон избран почетным председателем политического формирования. Должность председателя партии упразднена. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат от фракции социалистов Богдан Цырдя. В субботу, 18 декабря, прошел XVII съезд ПСРМ. На нем Додон выступил с речью. По его словам, главной задачей является объединение всех здоровых, патриотических сил в обществе, готовых сопротивляться правящей власти. Как считает Додон, настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешней властью."Мы собрались сегодня, чтобы обновить устав партии, представить новую, амбициозную программу, которую партия будет внедрять, вступая во второе десятилетие своей активной деятельности", - добавил Додон. Напомним, ранее в парламенте одобрили заявление Додона о сложении депутатских полномочий.Вместо мандата депутата Додон принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.
https://ru.sputnik.md/20211119/dvustoronnie-otnosheniya-moldovy-nuzhdayutsya-novom-impulse-dodon-46533001.html
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в молдове, игорь додон, председатель

Додон избран почетным председателем ПСРМ

14:07 18.12.2021 (обновлено: 14:24 18.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausIgor Dodon
Igor Dodon - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
Все материалы
Решение принято на XVII съезде ПСРМ.
КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон избран почетным председателем политического формирования. Должность председателя партии упразднена. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат от фракции социалистов Богдан Цырдя.
В субботу, 18 декабря, прошел XVII съезд ПСРМ. На нем Додон выступил с речью.

"Партия социалистов остается и останется верной всем своим программным целям – суверенитет и независимость Молдовы, социальная справедливость, сохранение молдавской идентичности, прагматичная внешняя политика в национальных интересах, защита традиционных ценностей", - заявил Додон.

По его словам, главной задачей является объединение всех здоровых, патриотических сил в обществе, готовых сопротивляться правящей власти.
Как считает Додон, настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешней властью.
"Мы собрались сегодня, чтобы обновить устав партии, представить новую, амбициозную программу, которую партия будет внедрять, вступая во второе десятилетие своей активной деятельности", - добавил Додон.
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Напомним, ранее в парламенте одобрили заявление Додона о сложении депутатских полномочий.
Вместо мандата депутата Додон принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".
После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.
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