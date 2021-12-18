https://ru.sputnik.md/20211218/dodon-izbran-pochetnym-predsedatelem-psrm-47337478.html

Додон избран почетным председателем ПСРМ

Додон избран почетным председателем ПСРМ

Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон избран почетным председателем политического формирования

2021-12-18T14:07+0200

2021-12-18T14:07+0200

2021-12-18T14:24+0200

в молдове

политика

игорь додон

председатель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/13/33298270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3a57b73dfc7b736decbc0d2d82b1049.jpg

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон избран почетным председателем политического формирования. Должность председателя партии упразднена. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат от фракции социалистов Богдан Цырдя. В субботу, 18 декабря, прошел XVII съезд ПСРМ. На нем Додон выступил с речью. По его словам, главной задачей является объединение всех здоровых, патриотических сил в обществе, готовых сопротивляться правящей власти. Как считает Додон, настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешней властью."Мы собрались сегодня, чтобы обновить устав партии, представить новую, амбициозную программу, которую партия будет внедрять, вступая во второе десятилетие своей активной деятельности", - добавил Додон. Напомним, ранее в парламенте одобрили заявление Додона о сложении депутатских полномочий.Вместо мандата депутата Додон принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.

https://ru.sputnik.md/20211119/dvustoronnie-otnosheniya-moldovy-nuzhdayutsya-novom-impulse-dodon-46533001.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, игорь додон, председатель