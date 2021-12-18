https://ru.sputnik.md/20211218/ekspert-pas-poneset-imidzhevyy-uscherb-47336108.html
Эксперт: PAS понесет имиджевый ущерб
Эксперт: PAS понесет имиджевый ущерб
Политолог назвал факторы, которые могут повлиять на рейтинг политической партии PAS, и, когда ее популярность начнет снижаться.
2021-12-18T12:59+0200
2021-12-18T12:59+0200
2021-12-18T13:07+0200
общество
в молдове
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pas
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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Недовольство граждан постоянно растет вместе с повышением тарифов на электроэнергию, цен на продукты питания и потребительские товары. Поскольку многие связывают эти процессы с правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), возникает вопрос: сохранит ли политическая партия хотя бы минимальную поддержку электората? На этот вопрос в радиостудии Sputnik Молдова ответил политолог Роман Михэеш.По его мнению, ситуация с популярностью партии, в руках которой сосредоточена вся власть в стране, прояснится только летом следующего года, когда уже можно будет с уверенностью говорить о снижении поддержки для политической партии."Когда люди успокоятся после зимнего сезона, где-то в начале июня можно будет получить предварительную оценку правительству PAS и оценку восприятия людьми президента Майи Санду и парламентского большинства, тогда будет более четкая картина", - пояснил собеседник Sputnik.Напомним, тариф на природный газ для бытовых потребителей в Молдове увеличился в 2,4 раза, что привело к росту цен на продукты питания в так называемом "социальном пакете". По подсчетам экономических экспертов, цены на товары выросли на 15,5%.
https://ru.sputnik.md/20211215/pas-pensioneri-moldova-korystnye-tsely-47184101.html
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Юлия Липовая
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, имидж, pas
Эксперт: PAS понесет имиджевый ущерб
12:59 18.12.2021 (обновлено: 13:07 18.12.2021)
Политолог рассказал о факторах, которые могут повлиять на рейтинг политической партии PAS и о том, когда популярность этой партии может начать снижаться.
КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Недовольство граждан постоянно растет вместе с повышением тарифов на электроэнергию, цен на продукты питания и потребительские товары. Поскольку многие связывают эти процессы с правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), возникает вопрос: сохранит ли политическая партия хотя бы минимальную поддержку электората?
На этот вопрос в радиостудии Sputnik Молдова
ответил политолог Роман Михэеш.
"Конечно, имиджевый ущерб этой политической партии скоро будет нанесен, учитывая повышение тарифов на газ, центральное отопление, электричество, продукты питания. Но это падение электорального рейтинга может быть сезонным", - отметил эксперт.
По его мнению, ситуация с популярностью партии, в руках которой сосредоточена вся власть в стране, прояснится только летом следующего года, когда уже можно будет с уверенностью говорить о снижении поддержки для политической партии.
"Когда люди успокоятся после зимнего сезона, где-то в начале июня можно будет получить предварительную оценку правительству PAS и оценку восприятия людьми президента Майи Санду и парламентского большинства, тогда будет более четкая картина", - пояснил собеседник Sputnik.
Напомним, тариф на природный газ для бытовых потребителей в Молдове увеличился в 2,4 раза, что привело к росту цен на продукты питания в так называемом "социальном пакете".
По подсчетам экономических экспертов, цены на товары выросли на 15,5%.