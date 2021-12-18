https://ru.sputnik.md/20211218/ekspert-pas-poneset-imidzhevyy-uscherb-47336108.html

Эксперт: PAS понесет имиджевый ущерб

Эксперт: PAS понесет имиджевый ущерб

Политолог назвал факторы, которые могут повлиять на рейтинг политической партии PAS, и, когда ее популярность начнет снижаться.

2021-12-18T12:59+0200

2021-12-18T12:59+0200

2021-12-18T13:07+0200

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pas

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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Недовольство граждан постоянно растет вместе с повышением тарифов на электроэнергию, цен на продукты питания и потребительские товары. Поскольку многие связывают эти процессы с правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), возникает вопрос: сохранит ли политическая партия хотя бы минимальную поддержку электората? На этот вопрос в радиостудии Sputnik Молдова ответил политолог Роман Михэеш.По его мнению, ситуация с популярностью партии, в руках которой сосредоточена вся власть в стране, прояснится только летом следующего года, когда уже можно будет с уверенностью говорить о снижении поддержки для политической партии."Когда люди успокоятся после зимнего сезона, где-то в начале июня можно будет получить предварительную оценку правительству PAS и оценку восприятия людьми президента Майи Санду и парламентского большинства, тогда будет более четкая картина", - пояснил собеседник Sputnik.Напомним, тариф на природный газ для бытовых потребителей в Молдове увеличился в 2,4 раза, что привело к росту цен на продукты питания в так называемом "социальном пакете". По подсчетам экономических экспертов, цены на товары выросли на 15,5%.

https://ru.sputnik.md/20211215/pas-pensioneri-moldova-korystnye-tsely-47184101.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, имидж, pas