https://ru.sputnik.md/20211218/glava-minfin-germania-severnii-potok-vopros-politika-47338158.html
Глава Минфина Германии - о "Северном потоке — 2": вопрос не связан с политикой
Глава Минфина Германии - о "Северном потоке — 2": вопрос не связан с политикой
Глава Минфина Германии - о "Северном потоке — 2": вопрос не связан с политикой
2021-12-18T15:13+0200
2021-12-18T15:13+0200
2021-12-18T15:13+0200
в мире
германия
северный поток-2
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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер высказался о ситуации с газопроводом "Северный поток — 2" как о правовом вопросе, а не политическом, передает РИА Новости."Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством", — заявил министр в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.По словам политика, неизвестно, какими могут быть результаты экспертизы.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в случае с "Северным потоком — 2" речь идет о коммерческом проекте, реализация которого продвинулась вперед настолько, что "сейчас трубопровод уже лежит". Он добавил, что процесс сертификации проходит "совершенно без политики"."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
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в мире, германия, северный поток-2
Глава Минфина Германии - о "Северном потоке — 2": вопрос не связан с политикой
КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik.
Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер высказался о ситуации с газопроводом "Северный поток — 2" как о правовом вопросе, а не политическом, передает РИА Новости
.
"Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством", — заявил министр в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
По словам политика, неизвестно, какими могут быть результаты экспертизы.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в случае с "Северным потоком — 2" речь идет о коммерческом проекте, реализация которого продвинулась вперед настолько, что "сейчас трубопровод уже лежит". Он добавил, что процесс сертификации проходит "совершенно без политики".
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.