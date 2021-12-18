https://ru.sputnik.md/20211218/glava-minfin-germania-severnii-potok-vopros-politika-47338158.html

Глава Минфина Германии - о "Северном потоке — 2": вопрос не связан с политикой

Глава Минфина Германии - о "Северном потоке — 2": вопрос не связан с политикой

Глава Минфина Германии - о "Северном потоке — 2": вопрос не связан с политикой

2021-12-18T15:13+0200

2021-12-18T15:13+0200

2021-12-18T15:13+0200

в мире

германия

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер высказался о ситуации с газопроводом "Северный поток — 2" как о правовом вопросе, а не политическом, передает РИА Новости."Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством", — заявил министр в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.По словам политика, неизвестно, какими могут быть результаты экспертизы.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в случае с "Северным потоком — 2" речь идет о коммерческом проекте, реализация которого продвинулась вперед настолько, что "сейчас трубопровод уже лежит". Он добавил, что процесс сертификации проходит "совершенно без политики"."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

https://ru.sputnik.md/20211217/zapolnenie-gaz-vtoraea-nitka-severnii-potok-dva-47318872.html

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в мире, германия, северный поток-2