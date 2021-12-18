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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-18T19:06+0200
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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 304 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Зарегистрировано пять случаев "импорта" инфекции: по два - из Румынии и Италии, один - из Дании. За минувшие сутки проведено 6730 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 372 154.У работников системы здравоохранения выявлено три случая инфицирования - все у врачей. Госпитализированы 734 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 59 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены три человека).В то же время за сутки выздоровели 443 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 357 372.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, из них трое - из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент - 9482.
https://ru.sputnik.md/20211209/gagauzia-koronavirusa-bolee-40-detey-47090881.html
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Юлия Липовая
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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:06 18.12.2021 (обновлено: 19:13 18.12.2021)
© Photo : Miroslav RotariMedic
Medic - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 304 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Зарегистрировано пять случаев "импорта" инфекции: по два - из Румынии и Италии, один - из Дании.
За минувшие сутки проведено 6730 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 372 154.
У работников системы здравоохранения выявлено три случая инфицирования - все у врачей.
Госпитализированы 734 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 59 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены три человека).
В то же время за сутки выздоровели 443 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 357 372.
Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, из них трое - из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент - 9482.
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