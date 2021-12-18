https://ru.sputnik.md/20211218/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-moldova-47342410.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-18T19:06+0200

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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 304 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Зарегистрировано пять случаев "импорта" инфекции: по два - из Румынии и Италии, один - из Дании. За минувшие сутки проведено 6730 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 372 154.У работников системы здравоохранения выявлено три случая инфицирования - все у врачей. Госпитализированы 734 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 59 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены три человека).В то же время за сутки выздоровели 443 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 357 372.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, из них трое - из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент - 9482.

https://ru.sputnik.md/20211209/gagauzia-koronavirusa-bolee-40-detey-47090881.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, минздрав, статистика