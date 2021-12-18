https://ru.sputnik.md/20211218/moldova-mozhet-nachat-poluchat-vodu-iz-romania-47341537.html

Молдова может начать получать питьевую воду из Румынии

Молдова может начать получать питьевую воду из Румынии

Молдова и Румыния планируют запустить несколько проектов и ратифицировать важные соглашения.

2021-12-18T18:23+0200

2021-12-18T18:23+0200

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КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну вместе с румынским министром окружающей среды, вод и лесов Барной Танцошем обсудил в Бухаресте подключение нескольких районов Молдовы к системе подачи питьевой воды Ясского уезда. Как сообщил Спыну в социальных сетях, были обговорены конкретные положения Межправительственного соглашения о пересечении реки Прут и согласование технических аспектов с целью ратификации Соглашения и начала работ по подключению к системе подачи питьевой воды Ясского уезда нескольких районов Молдовы начиная с 2022 года.Помимо этого, стороны обсудили возобновление диалога по проекту очистки реки Бык, который будет реализован при поддержке Румынии.

https://ru.sputnik.md/20211115/spynu-samyy-ambitsioznyy-proekt-do-kontsa-mandata-46421483.html

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в молдове, румыния, молдова, питьевая вода