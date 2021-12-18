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Молдова может начать получать питьевую воду из Румынии
Молдова может начать получать питьевую воду из Румынии
Молдова и Румыния планируют запустить несколько проектов и ратифицировать важные соглашения.
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КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну вместе с румынским министром окружающей среды, вод и лесов Барной Танцошем обсудил в Бухаресте подключение нескольких районов Молдовы к системе подачи питьевой воды Ясского уезда. Как сообщил Спыну в социальных сетях, были обговорены конкретные положения Межправительственного соглашения о пересечении реки Прут и согласование технических аспектов с целью ратификации Соглашения и начала работ по подключению к системе подачи питьевой воды Ясского уезда нескольких районов Молдовы начиная с 2022 года.Помимо этого, стороны обсудили возобновление диалога по проекту очистки реки Бык, который будет реализован при поддержке Румынии.
https://ru.sputnik.md/20211115/spynu-samyy-ambitsioznyy-proekt-do-kontsa-mandata-46421483.html
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в молдове, румыния, молдова, питьевая вода

Молдова может начать получать питьевую воду из Румынии

18:23 18.12.2021 (обновлено: 18:36 18.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВодоканал
Водоканал - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Молдова и Румыния планируют запустить несколько проектов и ратифицировать важные соглашения.
КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну вместе с румынским министром окружающей среды, вод и лесов Барной Танцошем обсудил в Бухаресте подключение нескольких районов Молдовы к системе подачи питьевой воды Ясского уезда.
Как сообщил Спыну в социальных сетях, были обговорены конкретные положения Межправительственного соглашения о пересечении реки Прут и согласование технических аспектов с целью ратификации Соглашения и начала работ по подключению к системе подачи питьевой воды Ясского уезда нескольких районов Молдовы начиная с 2022 года.

Мы запросили передачу опыта по национальным программам, разработанным Румынией для тепловой эффективности жилых домов, таким, как программа Casa Verde Fotovoltaice, которая будет запущена на следующей неделе, 22 декабря.

Андрей Спыну - Sputnik Молдова
Андрей Спыну
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития
Помимо этого, стороны обсудили возобновление диалога по проекту очистки реки Бык, который будет реализован при поддержке Румынии.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
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