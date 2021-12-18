https://ru.sputnik.md/20211218/novye-pravila-vezda-v-ukrainu-kak-ezdit-sosednyuyu-stranu-47339653.html

Новые правила въезда на Украину: как ездить в соседнюю страну

Новые правила въезда на Украину: как ездить в соседнюю страну

Кабинет министров Украины принял новые правила.

2021-12-18T17:18+0200

2021-12-18T17:18+0200

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КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Граждане Молдовы могут въехать на Украину, предъявив полис медицинского страхования на английском языке, который покрывает расходы на возможное лечение COVID-19 или затраты на карантин. Кабинет министров Украины принял новые положения о доступе на территорию страны. Так, жители Молдовы, желающие въехать на территорию соседнего государства, также должны предъявить один из следующих документов, выданных или переведенных на английский язык, с мокрой печатью:Полис медицинского страхования может оформить страховая компания из Украины или иностранная страховая компания, представленная в стране назначения. Также при пересечении границы по пути въезда в Украину гражданине Молдовы, не имеющие сертификата о вакцинации, подтверждающего получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, будут обязаны установить приложение электронной службы в своем мобильном телефоне "Вдома" и уйти на карантин на 10 дней.

https://ru.sputnik.md/20211218/omikron-ukraina-pervyy-sluchay-zarazheniya-47335417.html

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