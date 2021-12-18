https://ru.sputnik.md/20211218/novye-pravila-vezda-v-ukrainu-kak-ezdit-sosednyuyu-stranu-47339653.html
Новые правила въезда на Украину: как ездить в соседнюю страну
Новые правила въезда на Украину: как ездить в соседнюю страну
Кабинет министров Украины принял новые правила.
2021-12-18T17:18+0200
2021-12-18T17:18+0200
2021-12-18T17:18+0200
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КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Граждане Молдовы могут въехать на Украину, предъявив полис медицинского страхования на английском языке, который покрывает расходы на возможное лечение COVID-19 или затраты на карантин. Кабинет министров Украины принял новые положения о доступе на территорию страны. Так, жители Молдовы, желающие въехать на территорию соседнего государства, также должны предъявить один из следующих документов, выданных или переведенных на английский язык, с мокрой печатью:Полис медицинского страхования может оформить страховая компания из Украины или иностранная страховая компания, представленная в стране назначения. Также при пересечении границы по пути въезда в Украину гражданине Молдовы, не имеющие сертификата о вакцинации, подтверждающего получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, будут обязаны установить приложение электронной службы в своем мобильном телефоне "Вдома" и уйти на карантин на 10 дней.
https://ru.sputnik.md/20211218/omikron-ukraina-pervyy-sluchay-zarazheniya-47335417.html
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в молдове, украина, молдова, въезд
Новые правила въезда на Украину: как ездить в соседнюю страну
Кабинет министров Украины принял новые правила.
КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Граждане Молдовы могут въехать на Украину, предъявив полис медицинского страхования на английском языке, который покрывает расходы на возможное лечение COVID-19 или затраты на карантин. Кабинет министров Украины принял новые положения о доступе на территорию страны.
Так, жители Молдовы, желающие въехать на территорию соседнего государства, также должны предъявить один из следующих документов, выданных или переведенных на английский язык, с мокрой печатью:
сертификат о вакцинации, выданный медицинскими властями Молдовы, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, признанных Всемирной организацией здравоохранения;
отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген коронавируса SARS-CoV-2, проведенный не позднее, чем за 72 часа до въезда;
справка о выздоровлении после COVID-19.
Полис медицинского страхования может оформить страховая компания из Украины или иностранная страховая компания, представленная в стране назначения.
Также при пересечении границы по пути въезда в Украину гражданине Молдовы, не имеющие сертификата о вакцинации, подтверждающего получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, будут обязаны установить приложение электронной службы в своем мобильном телефоне "Вдома" и уйти на карантин на 10 дней.