https://ru.sputnik.md/20211218/omikron-strana-otdih-zhiteley-moldova-47332836.html
"Омикрон" выявлен в одной из самых популярных для отдыха стран у жителей Молдовы
"Омикрон" выявлен в одной из самых популярных для отдыха стран у жителей Молдовы
В Египте выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон"
2021-12-18T11:23+0200
2021-12-18T11:23+0200
2021-12-18T11:23+0200
коронавирус
египет
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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. В Египте выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", передает РИА Новости. Заявление сделано Министерством здравоохранения страны в Facebook.Отмечается, что все трое были изолированы, у двоих заболевших нет каких-либо симптомов, у третьего - легкие.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211216/moderna-nizkaea-effektivnosti-vaktsin-omikron-47274215.html
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египет, страна
"Омикрон" выявлен в одной из самых популярных для отдыха стран у жителей Молдовы
Известно о трех случаях заражения новым штаммом.
КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik.
В Египте выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", передает РИА Новости
. Заявление сделано Министерством здравоохранения страны в Facebook.
"Результаты теста на секвенирование генома показали наличие трех положительных случаев штамма "омикрон", - сообщил египетский Минздрав.
Отмечается, что все трое были изолированы, у двоих заболевших нет каких-либо симптомов, у третьего - легкие.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".