https://ru.sputnik.md/20211218/omikron-strana-otdih-zhiteley-moldova-47332836.html

"Омикрон" выявлен в одной из самых популярных для отдыха стран у жителей Молдовы

"Омикрон" выявлен в одной из самых популярных для отдыха стран у жителей Молдовы

В Египте выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон"

2021-12-18T11:23+0200

2021-12-18T11:23+0200

2021-12-18T11:23+0200

коронавирус

египет

страна

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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. В Египте выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", передает РИА Новости. Заявление сделано Министерством здравоохранения страны в Facebook.Отмечается, что все трое были изолированы, у двоих заболевших нет каких-либо симптомов, у третьего - легкие.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211216/moderna-nizkaea-effektivnosti-vaktsin-omikron-47274215.html

египет

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египет, страна