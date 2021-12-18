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"Омикрон" выявлен в одной из самых популярных для отдыха стран у жителей Молдовы
"Омикрон" выявлен в одной из самых популярных для отдыха стран у жителей Молдовы
В Египте выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон"
2021-12-18T11:23+0200
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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. В Египте выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", передает РИА Новости. Заявление сделано Министерством здравоохранения страны в Facebook.Отмечается, что все трое были изолированы, у двоих заболевших нет каких-либо симптомов, у третьего - легкие.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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египет, страна

"Омикрон" выявлен в одной из самых популярных для отдыха стран у жителей Молдовы

11:23 18.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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Известно о трех случаях заражения новым штаммом.
КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. В Египте выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", передает РИА Новости. Заявление сделано Министерством здравоохранения страны в Facebook.
"Результаты теста на секвенирование генома показали наличие трех положительных случаев штамма "омикрон", - сообщил египетский Минздрав.
Отмечается, что все трое были изолированы, у двоих заболевших нет каких-либо симптомов, у третьего - легкие.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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