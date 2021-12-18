https://ru.sputnik.md/20211218/omikron-ukraina-pervyy-sluchay-zarazheniya-47335417.html

"Омикрон" все ближе – на Украине выявлен первый случай заражения

"Омикрон" все ближе – на Украине выявлен первый случай заражения

Заразившийся новым штаммом недавно прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов

2021-12-18T12:27+0200

2021-12-18T12:27+0200

2021-12-18T12:27+0200

коронавирус

украина

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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвердили на Украине, передает РИА Новости. Заразившийся новым штаммом недавно прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.По его данным, штамм выявлен в результате полногеномного секвенирования. Он добавил, что заразившийся человек вернулся из ОАЭ, где контактировал с больными COVID-19. Пациент находится на лечении.По словам главы Минздрава, проводится эпидемиологическое расследование и обследование контактных лиц.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211218/omikron-strana-otdih-zhiteley-moldova-47332836.html

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