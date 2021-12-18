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Полная вакцинация Pfizer не дает защиты от COVID-19 для детей до 5 лет
Полная вакцинация Pfizer не дает защиты от COVID-19 для детей до 5 лет
Полная вакцинация Pfizer не дает защиты от COVID-19 для детей до 5 лет
2021-12-18T13:34+0200
2021-12-18T13:35+0200
коронавирус
дети
вакцинация
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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Эффективность после прохождения полной вакцинации двумя дозами препаратом от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech для детей от 2 до 5 лет оказалась ниже ожидаемой, передает РИА Новости. Планируются испытания бустерной дозы для этой возрастной группы.Согласно заявлению, компании провели анализ иммуногенности после введения пациентам из разных возрастных групп второй дозы препарата.Компании тестировали применение для детей младше 5 лет десятую часть дозы для взрослых."Решение исследовать применение третьей дозы в 3 микрограмма для детей от 6 месяцев до 5 лет отражает стремление компаний тщательно выбрать правильную дозу для максимизации профиля безопасности", - сообщает в заявлении.В случае успешных испытаний компании планируют подать заявку на разрешение экстренного применения препарата в первой половине 2022 года.Медицинский регулятор США CDC в ноябре официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет.
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дети, вакцинация

Полная вакцинация Pfizer не дает защиты от COVID-19 для детей до 5 лет

13:34 18.12.2021 (обновлено: 13:35 18.12.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация от кори
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Дозировка для детей младше 5 лет составила три микрограмма препарата.
КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Эффективность после прохождения полной вакцинации двумя дозами препаратом от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech для детей от 2 до 5 лет оказалась ниже ожидаемой, передает РИА Новости. Планируются испытания бустерной дозы для этой возрастной группы.
Согласно заявлению, компании провели анализ иммуногенности после введения пациентам из разных возрастных групп второй дозы препарата.
"По сравнению с популяцией от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от 6 до 24 месяцев, но не для группы от 2 до 5 лет при этом анализе", - говорится в заявлении.
Компании тестировали применение для детей младше 5 лет десятую часть дозы для взрослых.
"Решение исследовать применение третьей дозы в 3 микрограмма для детей от 6 месяцев до 5 лет отражает стремление компаний тщательно выбрать правильную дозу для максимизации профиля безопасности", - сообщает в заявлении.
В случае успешных испытаний компании планируют подать заявку на разрешение экстренного применения препарата в первой половине 2022 года.
Медицинский регулятор США CDC в ноябре официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет.
Эксклюзив: Молдова может стать производителем ампул для вакцины Pfizer - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
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Эксклюзив: Молдова может стать производителем ампул для вакцины Pfizer
12 декабря, 16:46
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