https://ru.sputnik.md/20211218/pochemu-v-moldove-ne-vyrabatyvayut-deshevuyu-elektroenergiyu-47243094.html

Робу: почему в Молдове не вырабатывают дешевую электроэнергию

Робу: почему в Молдове не вырабатывают дешевую электроэнергию

Эксперт объяснил, почему в республике до сих пор не используют в полной мере альтернативные источники энергии

2021-12-18T08:00+0200

2021-12-18T08:00+0200

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радио

энергия

причины

отсутствие

выработка

солнечная энергия

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Робу: почему в Молдове не вырабатывают дешевую электроэнергию Робу: почему в Молдове не вырабатывают дешевую электроэнергию

Во многих европейских странах повсеместно используют энергию солнца и ветра для выработки электроэнергии, в Молдове же это пока в диковинку, и есть объяснение тому, почему до сих пор такие станции массово не создаются в республике. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт в области энергетики Серджиу Робу.Что касается возобновляемых источников энергии, Робу подчеркнул, что в будущем возобновляемые источники энергии должны стоить дешевле, чем привычные. В качестве примера эксперт привел работу ветряного генератора мощностью в 1 мегаватт, которая представляет по схеме соединения, в сущности, перевернутый электродвигатель."Это очень простая установка по сравнению с газовой электротурбиной. Поскольку в ее работе есть много рисков, связанных с давлением газа и взрывоопасностью. Говоря о возобновляемых источниках энергии, цена производства электричества уменьшается по мере развития технологий, однако цена потребления увеличивается", - добавил Робу.По его словам, это происходит потому что ветряные или солнечные электрогенераторы вырабатывают гораздо меньше энергии по сравнению с обычными, газовыми. Для потребителя же конечная цена киловатта электроэнергии становится значительно дороже. Есть и риски, связанные со скоростью ветра или с пасмурной погодой, когда аккумуляция энергии становится затруднительной.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

энергия, причины, отсутствие, выработка, солнечная энергия, аудио