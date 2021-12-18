https://ru.sputnik.md/20211218/pogodnye-rekordy-moldovy-17-dekabrya-47330537.html

Погодные рекорды Молдовы 17 декабря

Погодные рекорды Молдовы 17 декабря

Какой была температура 18 декабря в Молдове в разные годы

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 декабря специалисты зафиксировали в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 18 декабря 1946 года столбик термометра упал до отметки в –18,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 2019 году. Тогда воздух прогрелся до +17,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 35,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20191217/beijing-spustil-na-vodu-pervyy-avianosets-sobstvennogo-proizvodstva-28572563.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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