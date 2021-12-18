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https://ru.sputnik.md/20211218/pogodnye-rekordy-moldovy-17-dekabrya-47330537.html
Погодные рекорды Молдовы 17 декабря
Погодные рекорды Молдовы 17 декабря
Какой была температура 18 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-18T00:01+0200
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погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 декабря специалисты зафиксировали в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 18 декабря 1946 года столбик термометра упал до отметки в –18,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 2019 году. Тогда воздух прогрелся до +17,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 35,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 17 декабря

00:01 18.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausКошка
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 декабря специалисты зафиксировали в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 18 декабря 1946 года столбик термометра упал до отметки в –18,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 2019 году. Тогда воздух прогрелся до +17,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 35,2 градуса.
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17 декабря 2019, 16:57
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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