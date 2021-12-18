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https://ru.sputnik.md/20211218/rossia-belorusi-samolet-patrulirovanie-granits-47338775.html
Российские и белорусские самолеты провели совместное патрулирование границ
Российские и белорусские самолеты провели совместное патрулирование границ
Российские и белорусские самолеты провели совместное патрулирование границ
2021-12-18T18:55+0200
2021-12-18T18:55+0200
россия
граница
беларусь
патрулирование
самолет
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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Российские самолеты Ту-22М3 отработали вопросы по решению совместных задач с авиацией и ПВО Белоруссии, передает РИА Новости. После чего вернулись на аэродром в РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.На кадрах показан полет бомбардировщиков и истребителей в организованном боевом порядке."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь... Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе полета были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии.По данным ведомства, продолжительность полета составила около четырех часов.Москва и Минск решили увеличить состав дежурных сил ПВО и чаще патрулировать государственную границу из-за участившихся полетов различных видов авиации вблизи рубежей Белоруссии. Это необходимо для предотвращения нарушения границы в воздушном пространстве, пояснили в белорусском Минобороны.
https://ru.sputnik.md/20211202/belorussiya-rossiya-ucheniya-granitsa-ukraina--lukashenko-46887155.html
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граница, беларусь, патрулирование, самолет

Российские и белорусские самолеты провели совместное патрулирование границ

18:55 18.12.2021
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Alexander Vilf
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Продолжительность полета составила около четырех часов.
КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Российские самолеты Ту-22М3 отработали вопросы по решению совместных задач с авиацией и ПВО Белоруссии, передает РИА Новости. После чего вернулись на аэродром в РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На кадрах показан полет бомбардировщиков и истребителей в организованном боевом порядке.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь... Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе полета были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии.
По данным ведомства, продолжительность полета составила около четырех часов.
Москва и Минск решили увеличить состав дежурных сил ПВО и чаще патрулировать государственную границу из-за участившихся полетов различных видов авиации вблизи рубежей Белоруссии. Это необходимо для предотвращения нарушения границы в воздушном пространстве, пояснили в белорусском Минобороны.
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