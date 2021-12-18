https://ru.sputnik.md/20211218/rossia-razrabotali-aviaraketa-47337814.html
В России разработали новую авиаракету
В России разработали новую авиаракету
Авиационная ракета Х-БПЛА является дальнейшим развитием линейки управляемых боеприпасов
2021-12-18T14:40+0200
2021-12-18T14:40+0200
2021-12-18T14:40+0200
россия
ракета
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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. В России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА, передает РИА Новости. Ракета будет применяться в составе комплекса вооружения беспилотников и вертолетов."Авиационная ракета Х-БПЛА является дальнейшим развитием линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет-Д". Она войдет в состав комплекса вооружения ударных дронов, например, таких как "Форпост" и "Иноходец", а также вертолета Ка-52М", - рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.Он уточнил, что "с опытного образца Ка-52М ранее были выполнены десятки успешных запусков нового изделия". "Также проводились пуски новых ракет с беспилотников "Иноходец", "Форпост" и "Альтиус", - добавил источник.По словам собеседника, "ракета Х-БПЛА имеет дальность действия до 10 километров и способна эффективно поражать как тяжелобронированную технику, так и низколетящие малоскоростные воздушные цели".Ракета может наводиться как в лазерном луче, так и в тепловом и телевизионном режимах.
https://ru.sputnik.md/20211205/na-baykonure-ustanovili-raketu-dlya-yaponskikh-kosmicheskikh-turistov-46964238.html
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ракета
В России разработали новую авиаракету
С опытного образца выполнили десятки успешных испытаний нового изделия.
КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik.
В России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА, передает РИА Новости
. Ракета будет применяться в составе комплекса вооружения беспилотников и вертолетов.
"Авиационная ракета Х-БПЛА является дальнейшим развитием линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет-Д". Она войдет в состав комплекса вооружения ударных дронов, например, таких как "Форпост" и "Иноходец", а также вертолета Ка-52М", - рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
Он уточнил, что "с опытного образца Ка-52М ранее были выполнены десятки успешных запусков нового изделия". "Также проводились пуски новых ракет с беспилотников "Иноходец", "Форпост" и "Альтиус", - добавил источник.
По словам собеседника, "ракета Х-БПЛА имеет дальность действия до 10 километров и способна эффективно поражать как тяжелобронированную технику, так и низколетящие малоскоростные воздушные цели".
Ракета может наводиться как в лазерном луче, так и в тепловом и телевизионном режимах.