https://ru.sputnik.md/20211218/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhd-so-snegom-47330263.html

Самый точный прогноз погоды: дождь со снегом

Самый точный прогноз погоды: дождь со снегом

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега

2021-12-18T07:00+0200

2021-12-18T07:00+0200

2021-12-18T07:00+0200

прогноз погоды

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/12/33689264_0:321:2228:1574_1920x0_80_0_0_39a4ed1ae9c02a744edc877b0b210cc3.jpg

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.Ветер будет дуть северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -5 до 0.Точный прогноз погоды в Кишиневе 18 декабря: днем – от +3 до +5, ночью – от +2 до +4 градусов.В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура от 0 до +2 градусов. А ночью – от –2 до 0.19 декабря местами слабый снег. Тот же температурный режим сохранится и 20 декабря: днем около 0, ночью до -5 градусов по Цельсию.Праздники и народные приметы18 декабря православная церковь совершает память святого Саввы Освященного. На Руси этот день называли "Савва Освященный", "Савва", "Савва зимний", "Саввин день", "Саввов день", "Савва с гвоздем".Как говорили в старину, Савва продолжает работу Варвары – еще больше замораживает реки, озера, наметает снега. Именно с этим днем была связана поговорка: "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола (Николай Чудотворец) прибивает".Считалось, что в этот день не надо перерабатывать, чтобы не прогневать Савву. Кроме того, владельцы лошадей старались не ругаться и держать язык за зубами, иначе Савва мог наказать за злоязычие.В народе ходила присказка, что "Савва на мороз тороват" (то есть щедр), и, как правило, в этот день бывали сильные морозы. Кроме того, в старину следили, сколько снега выпадет в это день, поскольку хороший снежный покров был важен для хорошей зимней дороги, которая благодаря ему получалась без рытвин и ухабов.Следили в этот день и за животными и птицами, по их поведению старались отгадать, какой будет погода в ближайшее время.Так, если белки во время мороза покидают гнезда и спускаются с деревьев, нужно ждать оттепели. Если поет снегирь – это, напротив, предвещало вьюгу и непогоду. А если снег на окнах начинал постепенно таять и виднелись просветы – это точно предвещало потепление.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды, молдова