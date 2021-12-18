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Самый точный прогноз погоды: дождь со снегом
Самый точный прогноз погоды: дождь со снегом
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-18T07:00+0200
2021-12-18T07:00+0200
прогноз погоды
молдова
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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.Ветер будет дуть северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -5 до 0.Точный прогноз погоды в Кишиневе 18 декабря: днем – от +3 до +5, ночью – от +2 до +4 градусов.В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура от 0 до +2 градусов. А ночью – от –2 до 0.19 декабря местами слабый снег. Тот же температурный режим сохранится и 20 декабря: днем около 0, ночью до -5 градусов по Цельсию.Праздники и народные приметы18 декабря православная церковь совершает память святого Саввы Освященного. На Руси этот день называли "Савва Освященный", "Савва", "Савва зимний", "Саввин день", "Саввов день", "Савва с гвоздем".Как говорили в старину, Савва продолжает работу Варвары – еще больше замораживает реки, озера, наметает снега. Именно с этим днем была связана поговорка: "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола (Николай Чудотворец) прибивает".Считалось, что в этот день не надо перерабатывать, чтобы не прогневать Савву. Кроме того, владельцы лошадей старались не ругаться и держать язык за зубами, иначе Савва мог наказать за злоязычие.В народе ходила присказка, что "Савва на мороз тороват" (то есть щедр), и, как правило, в этот день бывали сильные морозы. Кроме того, в старину следили, сколько снега выпадет в это день, поскольку хороший снежный покров был важен для хорошей зимней дороги, которая благодаря ему получалась без рытвин и ухабов.Следили в этот день и за животными и птицами, по их поведению старались отгадать, какой будет погода в ближайшее время.Так, если белки во время мороза покидают гнезда и спускаются с деревьев, нужно ждать оттепели. Если поет снегирь – это, напротив, предвещало вьюгу и непогоду. А если снег на окнах начинал постепенно таять и виднелись просветы – это точно предвещало потепление.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, молдова

Самый точный прогноз погоды: дождь со снегом

07:00 18.12.2021
© AP Photo / Eric GayГолубь в центре Сан-Антонио, Техас
Голубь в центре Сан-Антонио, Техас - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Eric Gay
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Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер будет дуть северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -5 до 0.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 18 декабря: днем – от +3 до +5, ночью – от +2 до +4 градусов.
В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура от 0 до +2 градусов. А ночью – от –2 до 0.
19 декабря местами слабый снег. Тот же температурный режим сохранится и 20 декабря: днем около 0, ночью до -5 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

18 декабря православная церковь совершает память святого Саввы Освященного. На Руси этот день называли "Савва Освященный", "Савва", "Савва зимний", "Саввин день", "Саввов день", "Савва с гвоздем".
Как говорили в старину, Савва продолжает работу Варвары – еще больше замораживает реки, озера, наметает снега. Именно с этим днем была связана поговорка: "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола (Николай Чудотворец) прибивает".
Считалось, что в этот день не надо перерабатывать, чтобы не прогневать Савву. Кроме того, владельцы лошадей старались не ругаться и держать язык за зубами, иначе Савва мог наказать за злоязычие.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
В народе ходила присказка, что "Савва на мороз тороват" (то есть щедр), и, как правило, в этот день бывали сильные морозы. Кроме того, в старину следили, сколько снега выпадет в это день, поскольку хороший снежный покров был важен для хорошей зимней дороги, которая благодаря ему получалась без рытвин и ухабов.
Следили в этот день и за животными и птицами, по их поведению старались отгадать, какой будет погода в ближайшее время.
Так, если белки во время мороза покидают гнезда и спускаются с деревьев, нужно ждать оттепели. Если поет снегирь – это, напротив, предвещало вьюгу и непогоду. А если снег на окнах начинал постепенно таять и виднелись просветы – это точно предвещало потепление.
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