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https://ru.sputnik.md/20211218/stoyanonglo-vyskazalsya-novom-ugolovnom-dele-47332383.html
Стоянонгло высказался о новом уголовном деле
Стоянонгло высказался о новом уголовном деле
Александр Стояногло считает, что не нарушал закона.
2021-12-18T09:15+0200
2021-12-18T10:00+0200
общество
в молдове
уголовное дело
молдова
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Отстраненный генеральный прокурор Александр Стояногло высказался о новом уголовном деле, открытом на его имя. В пятницу, 17 декабря, прокуратура возбудила новое дело в отношении временно отстраненного Стояногло. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: разглашение данных уголовного расследования, а также о неприкосновенности личной жизни.Как напомнил Стояногло на своей странице в Facebook, на этой неделе Венецианская комиссия направила Молдове свои рекомендации, в которых не только осудила все действия против генпрокурора, но и признала процедуру уголовного преследования не только сомнительной, но и необоснованной и незаконной.По мнению Стояногло, "так называемые" уголовные дела - ответ власти Венецианской комиссии: "мол, посмотрите - кого вы защищаете и какие проблемы у генпрокурора с законом". Как пояснил отстраненный генпрокурор, его обвиняют в том, что на пресс-конференции 4 октября 2021 года он представил общественности информацию, согласно которой "нынешняя власть в сговоре с представителями неправительственного сектора, масс-медиа, дипломатического корпуса, используя скомпрометировавшего себя прокурора, устроила травлю в отношении меня, начиная с первого дня моей деятельности".По словам Стояногло, он представил доказательства согласованных действий, направленных на его дискредитацию как генерального прокурора. Как пояснил отстраненный генпрокурор, та информация касалась неправомерных действий прокурора Виорела Мораря, который "вопреки своему статусу и обязанностям, передавал другим лицам информацию о деятельности органов прокуратуры, давал им различные советы и консультации, преднамеренно и сознательно дискредитировал руководство прокуратуры в целом". Стояногло подчеркнул, что не было представлено информации о личной жизни прокурора, хотя в материалах дела имелась информация о том, где он отдыхал, с кем и другое. Однако, как уверен Стояногло, это не имело ничего общего с его статусом прокурора, который запрещает прокурорам передавать какую-либо информацию, связанную с профессиональной деятельностью и контактировать напрямую с представителями власти и иностранных государств. Как добавил генпрокурор, все обнародованные материалы были официально, в установленном законом порядке, выделены из уголовного дела, так как не были связаны с расследованиями, проводимыми в отношении Мораря, поэтому никаких данных уголовного преследования обнародовано не было.Ранее, 10 декабря, Стояногло был освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный контроль.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211217/klyap-dlya-genprokurora-pochemu-na-stoyanoglo-otkryli-novoe-ugolovnoe-delo-47330656.html
https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-obvinil-vlasti-45245207.html
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Юлия Липовая
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в молдове, уголовное дело, молдова, александр стояногло

Стоянонгло высказался о новом уголовном деле

09:15 18.12.2021 (обновлено: 10:00 18.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausAlexandr Stoianoglo
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Александр Стояногло считает, что не нарушал закон.
КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Отстраненный генеральный прокурор Александр Стояногло высказался о новом уголовном деле, открытом на его имя.
В пятницу, 17 декабря, прокуратура возбудила новое дело в отношении временно отстраненного Стояногло. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: разглашение данных уголовного расследования, а также о неприкосновенности личной жизни.
Как напомнил Стояногло на своей странице в Facebook, на этой неделе Венецианская комиссия направила Молдове свои рекомендации, в которых не только осудила все действия против генпрокурора, но и признала процедуру уголовного преследования не только сомнительной, но и необоснованной и незаконной.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
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Кляп для генпрокурора: почему на Стояногло открыли новое уголовное дело
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По мнению Стояногло, "так называемые" уголовные дела - ответ власти Венецианской комиссии: "мол, посмотрите - кого вы защищаете и какие проблемы у генпрокурора с законом".
Как пояснил отстраненный генпрокурор, его обвиняют в том, что на пресс-конференции 4 октября 2021 года он представил общественности информацию, согласно которой "нынешняя власть в сговоре с представителями неправительственного сектора, масс-медиа, дипломатического корпуса, используя скомпрометировавшего себя прокурора, устроила травлю в отношении меня, начиная с первого дня моей деятельности".
По словам Стояногло, он представил доказательства согласованных действий, направленных на его дискредитацию как генерального прокурора.

Вся эта информация представляла повышенный общественный интерес и я, как генпрокурор страны, был не только вправе, а обязан был обнародовать эту информацию, а люди должны были знать, кто формирует медийное пространство и какова их истинная цель.

Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова
Александр Стояногло
Отстраненный генеральный прокурор
Как пояснил отстраненный генпрокурор, та информация касалась неправомерных действий прокурора Виорела Мораря, который "вопреки своему статусу и обязанностям, передавал другим лицам информацию о деятельности органов прокуратуры, давал им различные советы и консультации, преднамеренно и сознательно дискредитировал руководство прокуратуры в целом".
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Стояногло подчеркнул, что не было представлено информации о личной жизни прокурора, хотя в материалах дела имелась информация о том, где он отдыхал, с кем и другое. Однако, как уверен Стояногло, это не имело ничего общего с его статусом прокурора, который запрещает прокурорам передавать какую-либо информацию, связанную с профессиональной деятельностью и контактировать напрямую с представителями власти и иностранных государств.
Как добавил генпрокурор, все обнародованные материалы были официально, в установленном законом порядке, выделены из уголовного дела, так как не были связаны с расследованиями, проводимыми в отношении Мораря, поэтому никаких данных уголовного преследования обнародовано не было.
Ранее, 10 декабря, Стояногло был освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный контроль.
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
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