https://ru.sputnik.md/20211218/tsik-prinyali-svedeniyu-finansovye-otchety-kandidatov-mery-belts-47340178.html

В ЦИК приняли к сведению финансовые отчеты кандидатов в мэры Бельц

В ЦИК приняли к сведению финансовые отчеты кандидатов в мэры Бельц

Выборы в Бельцах состоятся в воскресенье.

2021-12-18T17:50+0200

2021-12-18T17:50+0200

2021-12-18T17:50+0200

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КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к сведению отчеты о финансировании избирательной кампании ко второму туру выборов мэра муниципия Бельцы, назначенных на 19 декабря.На заседании ЦИК в субботу члены комиссии рассмотрели подробно отчет кандидата от партии "Патриоты Молдовы" Николая Кирильчука. Тщательная проверка потребовалась в связи с тем, что в представленном отчете указаны нули как в разделе доходов и расходов, так и в списке "Пожертвования товарами, объектами или услугами". Ранее в ЦИК рассмотрели отчет другого независимого кандидата - Николая Григоришина. Накануне выборов в Бельцы Центризбирком распорядился также уничтожить матрицы для печати бюллетеней к голосованию в воскресенье.Всего было напечатано 102 105 бюллетеней. Из них 51 988 - на государственном языке и 50 117 - на русском.Кризисный второй турВторой тур выборов примара в Бельцах состоится 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).В поддержку решения проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались.Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур проходит независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.

https://ru.sputnik.md/20211217/v-den-vyborov-mera-v-beltsakh-ozhidayutsya-protesty-47331085.html

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