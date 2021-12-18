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Туристический троллейбус в Кишиневе на праздники станет работать по-другому
Туристический троллейбус в Кишиневе на праздники станет работать по-другому
Популярный проект в Кишиневе немного изменят к зимним праздникам.
2021-12-18T07:30+0200
2021-12-18T09:21+0200
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КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. По случаю зимних праздников муниципалитет запустил специальный маршрут туристического троллейбуса для детей под названием "Узнай Кишинев вместе с Дедом Морозом". Об этом сообщил в своих социальных сетях примар столицы Ион Чебан. Как сообщил градоначальник, туристический троллейбус также будет курсировать по субботам и воскресеньям. 18-19 декабря и 25-26 декабря: Ежедневно с 3 по 9 января 2022 года: Маршрут 1: 11:00 (экскурсия на государственном языке) Маршрут 2: 13:00 (экскурсия на русском языке) Как объяснил мэр, маршрут начинается и заканчивается возле Триумфальной арки, а в конце поездки все дети получат сладкие сюрпризы от Деда Мороза.Стоимость поездки в туристическом троллейбусе - 30 леев. Посадка разрешена в пределах имеющихся сидячих мест, а детей до семи лет должен сопровождать один из родителей.
https://ru.sputnik.md/20210819/kishinev-grafik-turisticheskii-trolleybus-44041163.html
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в молдове, кишинев, молдова, троллейбус

Туристический троллейбус в Кишиневе на праздники станет работать по-другому

07:30 18.12.2021 (обновлено: 09:21 18.12.2021)
© Photo : Telegram / Ion CebanПраздничные троллейбусы в Кишиневе
Праздничные троллейбусы в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
© Photo : Telegram / Ion Ceban
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Популярный проект в Кишиневе немного изменят к зимним праздникам.
КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. По случаю зимних праздников муниципалитет запустил специальный маршрут туристического троллейбуса для детей под названием "Узнай Кишинев вместе с Дедом Морозом". Об этом сообщил в своих социальных сетях примар столицы Ион Чебан.
Как сообщил градоначальник, туристический троллейбус также будет курсировать по субботам и воскресеньям.

18-19 декабря и 25-26 декабря:

Маршрут 1: 11:00 (на государственном языке)
Маршрут 2: 13:00 (на русском языке)
Маршрут 3: 15:00 (на государственном языке)

Ежедневно с 3 по 9 января 2022 года:

Маршрут 1: 11:00 (экскурсия на государственном языке)
Маршрут 2: 13:00 (экскурсия на русском языке)
"Также более 100 детей из столичных центров размещения смогут в течение 5 дней пользоваться экскурсиями на туристическом троллейбусе", - добавил Чебан.
Как объяснил мэр, маршрут начинается и заканчивается возле Триумфальной арки, а в конце поездки все дети получат сладкие сюрпризы от Деда Мороза.
Стоимость поездки в туристическом троллейбусе - 30 леев. Посадка разрешена в пределах имеющихся сидячих мест, а детей до семи лет должен сопровождать один из родителей.
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