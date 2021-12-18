https://ru.sputnik.md/20211218/turisticheskiy-trolleybus-kishinev-prazdniki-47330509.html

Туристический троллейбус в Кишиневе на праздники станет работать по-другому

Туристический троллейбус в Кишиневе на праздники станет работать по-другому

Популярный проект в Кишиневе немного изменят к зимним праздникам.

2021-12-18T07:30+0200

2021-12-18T07:30+0200

2021-12-18T09:21+0200

в молдове

новости кишинева

кишинев

молдова

троллейбус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/12/47332751_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_724dea7b0e016725bf00489b4bb453b9.jpg

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. По случаю зимних праздников муниципалитет запустил специальный маршрут туристического троллейбуса для детей под названием "Узнай Кишинев вместе с Дедом Морозом". Об этом сообщил в своих социальных сетях примар столицы Ион Чебан. Как сообщил градоначальник, туристический троллейбус также будет курсировать по субботам и воскресеньям. 18-19 декабря и 25-26 декабря: Ежедневно с 3 по 9 января 2022 года: Маршрут 1: 11:00 (экскурсия на государственном языке) Маршрут 2: 13:00 (экскурсия на русском языке) Как объяснил мэр, маршрут начинается и заканчивается возле Триумфальной арки, а в конце поездки все дети получат сладкие сюрпризы от Деда Мороза.Стоимость поездки в туристическом троллейбусе - 30 леев. Посадка разрешена в пределах имеющихся сидячих мест, а детей до семи лет должен сопровождать один из родителей.

https://ru.sputnik.md/20210819/kishinev-grafik-turisticheskii-trolleybus-44041163.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, троллейбус