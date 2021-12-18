https://ru.sputnik.md/20211218/uchenye-simptomakh-omikrona-47339515.html

Ученые рассказали о необычных симптомах "омикрона"

Ученые рассказали о необычных симптомах "омикрона"

Британские ученые из ZOE COVID Study, опубликовали список симптомов, характерных для омикрон-штамма коронавируса

2021-12-18T20:05+0200

2021-12-18T20:05+0200

2021-12-18T20:05+0200

коронавирус

симптомы

ученые

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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Британские ученые из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, характерных для омикрон-штамма коронавируса, передает РИА Новости. Данные были получены в результате сбора информации от пользователей приложения.Согласно сообщениям заболевших COVID-19 из Лондона, наиболее распространенными симптомами "омикрона" являются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также першение в горле.Местные журналисты из Express также обратили внимание на необычный признак заражения, который встречается чуть реже основных — потерю аппетита.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев.Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также подчеркивал, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты.

https://ru.sputnik.md/20211218/omikron-strana-otdih-zhiteley-moldova-47332836.html

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симптомы, ученые